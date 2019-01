Neves-Moutinho, le délicieux porto des Wolves

Si le Manchester City de Guardiola est ce qui se fait de plus soyeux en Angleterre, le milieu de terrain de son adversaire du jour envoie tout autant d'amour. Réunis cette saison sous le maillot de Wolverhampton, la paire Rúben Neves-João Moutinho éclabousse la Premier League de sa discrète élégance toute portugaise. Et sait se montrer décisif contre les gros.

Manchester City Wolverhampton Premier League Diffusion sur

Le jeune et le vieux loup

Coupeurs de têtes

Un passage de témoin

Par Kerill McCloskey

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour un enfant de Porto, il n'y a pas de plus belle joie qu'une victoire du FC Porto face au rival historique du Benfica Lisbonne. Surtout si elle se fait sur un score de 5-0, et que l'enfant est au stade en tant que ramasseur de balle. Voilà exactement ce qu'a vécu le jeune Rúben Neves le 7 novembre 2010 à l'âge de treize ans. Alors résidant du centre de formation, la future pépite du football portugais a pu savourer ce soir-là une démonstration des, avec notamment un doublé de Falcao et le récital d'un chef d'orchestre du nom de João Moutinho . Après le match, Rúben Neves aurait voulu lui demander un autographe, mais il était trop timide. Un regret désormais effacé : presque dix ans plus tard, les voilà sur le terrain ensemble toutes les semaines à composer peut-être la plus belle paire de milieux de terrain du championnat anglais. Car ce n'est pas sous le maillot du FC Porto que les deux s'éclatent cette année, mais celui d'une ville industrielle méconnue, récemment plus habituée à la rugueuse deuxième division britannique qu'aux artistes du ballon rond : Wolverhampton Peut-être par mimétisme du jeune fan qui scrute ses idoles, Rúben Neves et João Moutinho ont un profil assez similaire. Placés au cœur du jeu, ils se démarquent par leur vision et leur qualité de passe. Ni très rapides ou puissants, leur alignement au sein d'un championnat décrit comme intense et physique a pu poser question lors de la signature de Moutinho l'été dernier, après une dernière année monégasque un poil poussive. Désormais âgé de 32 ans, l'homme aux 113 sélections nationales était-il capable de s'adapter au rythme du foot anglais ? Quant à Rúben Neves , malgré un potentiel évident, serait-il capable de passer un cap mentalement après avoir échoué à s'imposer du côté de Porto ? Échec même qui motiva son transfert surprise à Wolverhampton en 2016, à ce moment relégué en Championship.Finalement, c'est dans l'intensité de la Premier League que le talent des deux Portugais s'exprime le mieux. Car avec moins de temps pour faire le bon choix, ce sont ceux qui réfléchissent plus rapidement qui tirent leur épingle du jeu. «» , déclarait ainsi Moutinho à. «Depuis le début de saison, les partitions de Neves et Moutinho ont fait d'un club promu l'une des équipes les plus cohérentes et excitantes d' Angleterre . Au centre du 3-4-3 du coach Nuno Espírito Santo, les deux multiplient les transversales et renversements de jeu en direction de leur trio d'attaque et de deux latéraux placés très, très haut (Doherty à droite, Vinagre à gauche) avec une aisance confondante et essentielle pour ce type de formation. Et si un manque de maturité prévisible pour une équipe promue a provoqué plusieurs défaites évitables contre des équipes avec moins de qualité, le tableau de chasse de Wolverhampton contre les gros du championnat en dit long : trois nuls chez les deux Manchester et Arsenal , une victoire à domicile contre Chelsea et un braquage en règle ce décembre chez desqui sortaient alors de deux démonstrations de force (6-2 à Everton et 5-0 contre Bournemouth ).Ce soir-là, João Moutinho avait commencé la partie sur la banc, rotation du Boxing Day oblige. Lors de son entrée à la 68minute, lesétaient menés 1-0. Vingt-cinq minutes plus tard, le score affichait 1-3, notamment grâce à un corner parfaitement tiré par le Portugais sur la tête de Coady et une superbe prestation générale de l'entrant qui prit d'une main de maître les rênes du jeu et de la possession. Un retournement de situation d'autant plus beau que Moutinho aurait dû jouer à Tottenham dès l'été 2012. Le contrat était signé avec le joueur et son club de Porto, mais il fut envoyé quelques minutes trop tard à la Fédération anglaise... Cette seconde mi-temps contre lesa ainsi dû laisser quelques regrets du côté de Londres. Dix jours plus tard, ce fut le tour de Rúben Neves de briller face à Liverpool en League Cup. Une équipe desremaniée certes, mais accrocheuse grâce à un but d'Origi, moment où Neves prit ses responsabilités d'une patate lointaine envoyée dans le petit filet de Mignolet : 2-1 pour Wolverhampton , et voilà le leader du championnat éliminé.Une histoire qui se répète depuis l'arrivée du Portugais en Angleterre , auteur de plusieurs frappes de loin décisives l'année dernière, dont une volée d'anthologie face à Derby County. À première vue étonnante, l'aventure en deuxième division britannique de Rúben Neves a finalement été bénéfique pour le jeunot qui a pu épaissir son jeu au contact des terrains boueux du Championship, comme ce vin portugais qui gagna en caractère quand les Anglais décidèrent au XVIIIsiècle d'y ajouter de l'eau-de-vie pour en faire du porto. Une progression qu'il prolonge désormais au contact de son glorieux compatriote : «» , a-t-il déclaré en conférence de presse à la suite du nul à Old Trafford cherché grâce à une égalisation de Moutinho. «Quant à Moutinho, la casquette du professeur vétéran lui va désormais à merveille. Lors de sa première interview sous le maillot des, il n'a d'ailleurs pas arrêté de répéter les mots «» , jusqu'à en rire lui-même. Derrière la formule, les mots paraissaient sincères, d'autant plus que le projet Wolverhampton n'est pas sans rappeler celui de Monaco quand ils sont passés de la Ligue 2 à la demi-finale de Ligue des champions en moins de quatre ans. Aujourd'hui, Monaco traîne dans la zone rouge, prouvant une nouvelle fois que João Moutinho , parti pour seulement 6 millions d'euros, est sûrement l'un des joueurs les plus sous-cotés de sa génération. Rúben Neves , lui, vaudrait plus de 100 millions selon les. Déjà intéressé par le joueur depuis de long mois, Guardiola pourrait se décider à faire péter la banque en cas d'une nouvelle grande performance ce soir face à son Manchester City . Ce sera alors définitivement au tour de Neves de signer des autographes pour quelques ramasseurs de balle trop timides.