S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Real Madrid-OM

Real Madrid-OM classé à haut risque

AB
Real Madrid-OM classé à haut risque

Alerte sur les tacles de Leonardo Balerdi.

Ce mardi (21 heures), l’Olympique de Marseille se déplace à Santiago-Bernabéu pour défier le Real Madrid en première journée de Ligue des champions. Une rencontre classée à haut risque par le ministère de l’Intérieur espagnol. Les autorités n’ont cependant pas précisé le motif de classement. L’OM devrait compter sur quelques milliers de supporters à Madrid, encadrés donc par un sérieux dispositif de sécurité. Le dernier déplacement marseillais dans la capitale espagnole remonte au 8 décembre 2009 (défaite 3-1), sans débordement majeur à signaler.

Cristiano Ronaldo était alors reparti sans cheville. Attention à Mbappé !

Pablo Longoria réagit au feuilleton Dani Ceballos

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine