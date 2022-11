Nathaniel Atkinson, premier diable de Tasmanie

Avec ses 500 000 habitants, la Tasmanie voit pour la première fois un de ses joueurs disputer un Mondial. Et Nathaniel Atkinson pourrait bien se révéler un véritable diable pour les Bleus.

Lorsque l’on évoque la Tasmanie, ce n’est pas le football qui vient tout de suite à l’esprit. Le diable de Tasmanie, cette sorte de grosse souris, à la rigueur, ou encore Taz, célèbre personnage animé de Warner Bros, mais pas le foot. Pourtant, Nathaniel Atkinson va devenir le premier Tasmanien à participer à une Coupe du monde., se réjouit Jeremy Smith, aujourd’hui secrétaire du Riverside Olympic FC, premier club de l’Australien. Même s'il n'y a jamais eu de représentant de cette île de la taille du Sri Lanka à vivre une telle consécration auparavant, voir des gamins botter un ballon sphérique, sans la prendre dans les mains, y est pourtant assez commun., détaille Jeremy Smith.S’il a changé d'hémisphère pour jouer désormais au Heart of Midlothian, en Écosse, c’est à Launceston, la deuxième ville de l'île au sud de l’Australie, que le latéral blondinet a tapé dans ses premiers ballons. Et il a vite tapé dans l’œil de ses éducateurs., se rappelle Jeremy Smith, vice-président adjoint lorsque Atkinson y évoluait. À 14 ans, le Tasmanien se fait repérer et est invité à rejoindre le centre de développement local. Il doit alors faire ses valises et bouger à Hobart, la capitale de l’île, à 200 bornes au sud de Launceston., récite Smith. Dans le club de la capitale du pays, il gravit les échelons avant d’être lancé en pro par Warren Joyce, en 2017.En juin 2019, Erick Mombaerts reprend les rênes de l’équipe appartenant au City Group et fait connaissance avec le Tasmanien., se souvient l’ancien coach de Toulouse. En juin 2021, Atkinson ouvre le score et est même élu MVP lors de la grande finale d’A-League, face à Sydney, permettant aux siens de remporter le premier titre de leur histoire. Suffisant pour convaincre le club écossais de le faire venir en décembre 2021. Puis il étrenne la tunique desen mars 2022, et s’impose directement comme titulaire.Nathaniel Atkinson a finalement réussi à s’extirper de son île, où il retourne souvent voir ses potes et son club, pour briller au niveau national. Une tâche encore trop compliquée pour la plupart des enfants tasmaniens, alors qu’aucun club de ce petit bout de terre n’évolue en A-League, une compétition fermée., explique Jeremy Smith. Avoir une équipe dans le championnat majeur est pourtant une obligation pour s’intégrer au système de formation australien , encore balbutiant., précise Erick Mombaerts. À ce rythme-là, on pourrait bien avoir un football total australien d'ici 2026, avec un diable de Tasmanie en porte-étendard.

Par Léo Tourbe

Tous propos recueillis par LT.