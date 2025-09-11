Dix conseils à Kylian Mbappé pour ne pas être dégoûté du monde du football

« Honnêtement, si je n’avais pas cette passion, le monde du foot m’aurait dégoûté depuis longtemps. » Dans un long entretien à L’Équipe , Kylian Mbappé a fait part de son dégoût pour les coulisses du ballon rond. Voici quelques conseils pour aider l’attaquant madrilène à garder le sourire dans un monde de brutes.

Gagner des titres avec le Real (des vrais)

Une Supercoupe d’Europe pour son premier match et un Mondial des clubs déjà obsolète et renommé Coupe intercontinentale. Le bilan est bien maigre pour l’instant pour Kylian Mbappé sous la tunique du « meilleur club du monde ». Il y a de quoi déprimer, surtout quand on voit son ex remporter enfin la Ligue des champions, après tant d’années. « C’est sûr qu’en l’analysant comme ça à la va-vite, tu peux penser que je suis un putain de poissard », reconnaît-il dans son interview pour L’Équipe. Allez, cette saison, c’est la bonne, Kyky.

Tenir le coup jusqu’à la Coupe du monde

S’il y a une compétition dans ce cauchemar qui peut (re)donner le sourire au capitaine des Bleus, c’est bien le Mondial. Deux participations, deux finales, un titre, douze buts, des records en tous genres… L’Amérique peut déjà commencer à trembler.

Faire la paix avec le PSG (ou l’écraser comme une mouche en Ligue des champions)

En lisant l’ancien n°7 parisien pointer ainsi le « monde du football », difficile de ne pas avoir une pensée pour Nasser al-Khelaïfi et la direction du PSG, avec laquelle il est en conflit depuis son départ. Une affaire qui commence forcément à peser lourd dans le cœur du joueur. Et si l’heure était plutôt venue d’enterrer la hache de guerre pour enfin passer à autre chose ? À moins que le meilleur buteur de l’histoire rouge et bleu ne soit adepte de la manière forte, avec un bon gros triplé au Parc des Princes en Ligue des champions au printemps…

Suivre l’exemple de Baptiste Reynet

Prendre sa retraite et retrouver le club amateur de ses débuts en D1 ? C’est la vie qu’a décidé de mener Baptiste Reynet, qui a quitté les cages de Ligue 1 pour claquer des buts chaque week-end pour son club de Mours-Saint-Eusèbe. De quoi prouver à Mbappé que si, les belles histoires existent aussi dans ce monde pourri qu’est le football. Au point de l’inspirer ? L’AS Bondy serait forcément ravie de le voir enfiler les gants pour sortir quelques parades aux quatre coins de l’Île-de-France.

Candidater à la FIFA ou l’UEFA pour faire bouger les choses

« Je suis fataliste sur ce qu’est le monde du foot, mais pas sur ce qu’est la vie. La vie, elle est magnifique. Le foot, lui, est ce qu’il est. » Plutôt que d’abandonner, pourquoi ne pas tenter de changer les choses de l’intérieur ? Nul doute qu’une candidature de sa part au sein des instances dirigeantes aurait un certain poids. Une idée à garder dans un coin de sa tête pour plus tard, une fois les crampons raccrochés dans un coin.

Retourner vivre chez papa et maman

« Ce socle (familial), ça n’a pas changé. C’était en nous. J’ai toujours eu ça. Ce n’est ni négociable ni modifiable. On peut être aux quatre coins de l’Europe, du monde, il y aura toujours ce lien. On est tout le temps au téléphone. » Chez les Mbappé, la famille, c’est sacré. Alors forcément, s’exiler à Madrid n’a pas été facile pour le petit Kylian, qui se sentirait beaucoup mieux s’il retrouvait les soirées en famille devant la TV. Seul petit souci : il faudra désormais se mettre d’accord sur le fonctionnement de la garde alternée.

Trouver l’amour et fonder une famille

Autre alternative pour combattre la solitude, recréer lui-même ce socle familial. Une mission forcément difficile, mais qui lui permettrait certainement de prendre régulièrement du recul sur le football, et d’avoir d’autres raisons de vivre. Sauf bien sûr si les marmots ne jurent que par le ballon rond. « Avoir des enfants qui détestent le foot ? J’espère, lâchait-il encore. Mais je pense que, malheureusement, un ballon ne sera jamais loin… En tout cas, je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du foot. » Décidément…

Se faire de nouveaux amis lors de soirées jeux de société

« Team KM ». Voilà le nom du tout nouveau jeu de société dévoilé par le buteur. Alors cette véritable passion pour les soirées endiablées autour d’un plateau et quelques dés peut-elle aussi être l’occasion de se faire de nouveaux potes, lui qui confie avoir parfois du mal en raison de sa notoriété. « Chez les amis, c’est toujours le sens de la simplicité, du partage, de la solidarité. C’est comme ça qu’on crée des liens. On partage des choses, des délires, des anecdotes, des voyages, des expériences. » Et une bonne partie de cartes, ça compte ?

Se mettre au padel

Nouvelle activité à la mode chez les quadras aux lombaires douloureuses, le padel semble promis à tous ceux qui ont fait le tour de la question dans leur vie professionnelle, familiale et sportive. Bref : le cadre idéal pour de nouveaux challenges raquette en main. S’il sera amené à croiser pas mal de footeux retraités, certains de ses collègues en activité ont aussi franchi le pas. De toute façon, c’est soit ça, soit la menuiserie.

Partir jouer au Bhoutan

Dans un pays où le bonheur national brut est un indice inscrit dans la Constitution, impossible de ne pas s’épanouir. Reste à choisir entre Paro (sur les traces de Keisuke Honda), Thimphu City ou Transport United.

