Nathan Aké s'engage avec Manchester City

Et de deux.À peine 24 heures après avoir annoncé la signature de Ferrán Torres , Manchester City continue tranquillement son mercato. À la recherche d'un renfort en défense – leur point faible cette saison – lesont jeté leur dévolu sur Nathan Aké, rare satisfaction d'un Bournemouth relégué cette saison. Le défenseur central de 25 ans s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec un transfert estimé à plus de 40 millions d'euros., s'est réjoui Aké sur le site officiel du club.De Bournemouth à City et de Steve Cook à Aymeric Laporte : attention quand même à bien se mouiller la nuque.