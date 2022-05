Naples boucle sa saison par un carton à La Spezia

La Spezia (4-2-3-1) : Provedel (Zovko, 62e) - Amian, Erlić (Bertola, 80e), Nikolaou, Ferrer - Maggiore (Nguiamba, 73e), Kiwior - Antiste (Kovalenko, 62e), Agudelo (Salcedo, 73e), Verde - Manaj. Entraîneur : Thiago Motta.



Naples (4-2-3-1) : Meret (Marfella, 80e) - Zanoli, Koulibaly, Jesus, Ghoulam - Demme (Anguissa, 80e), Lobotka - Politano (Insigne, 67e), Zieliński (Mertens, 67e), Elmas - Petagna (Osimhen, 68e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Cadeau de départ pour Insigne.Pour le 434e et dernier match de Lorenzo Insigne , entré en jeu à 23 minutes de la fin de la rencontre, avec Naples, lesont fait le boulot en allant chercher une ultime large victoire cette saison sur la pelouse de La Spezia (0-3).Au Stade Alberto-Picco, le Napoli ne met d'ailleurs que quatre minutes pour prendre les devants grâce à Matteo Politano. Malgré une interruption de jeu pendant dix grosses minutes suite à une petite échauffourée entre supporters dans les tribunes, la rencontre conserve la même physionomie et Piotr Zieliński vient apporter sa contribution sur un missile, imité dix minutes plus tard par Diego Demme, sur une action à deux avec Andrea PetagnaFace aux poulains de Thiago Motta, en roue libre après avoir assuré leur maintien, Luciano Spalletti profite d'une seconde période plus calme pour donner du temps du jeu à des joueurs sur le départ : Insigne, donc, mais aussi Dries Mertens et Victor Osimhen, ce dernier ayant d'ailleurs reçu le trophée de meilleur jeune de Serie A des mains de son coach . Une belle conclusion pour le Napoli, troisième de Serie A et qui peut désormais se tourner vers un été qui s'annonce chargé.Pas de repos pour les braves.