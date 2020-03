Il s'appelait Seb et il était le plus grand fan de Charlton sur Terre

Ce fichu Covid-19 a emporté, ce jeudi, le plus fervent, le plus loyal des supporters de Charlton, actuel relégable en Championship. Seb Lewis, 38 ans seulement, était aux antipodes du Footix. Lui, ce qu’il aimait avant tout, c’était Charlton et basta. Au point d’en suivre chaque match depuis février 1998...



La barre des 1000 matchs

« Le fan le plus dévoué, le plus fidèle »

We are truly devastated to hear of the passing of one of Charlton's most dedicated, loyal and popular supporters, Seb Lewis, at the age of just 38. #cafc pic.twitter.com/KNacd5qEBy — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) March 26, 2020

Today the Charlton Family lost a great legend that was @SebLewis81 Seb Lewis. The Valley won’t be the same without you. RIP Charlton Legend, you were taken from us far too soon. Thoughts are with Seb’s family at this sad time. #StayHomeForSeb #cafc #SebLewis #1076 #RIPSebLewis pic.twitter.com/c6kscPHYSM — Emma Ellis (@PinkPantherElli) March 26, 2020

This fantastic mural on Charlton Church Lane, which @lionel_stanhope completed this afternoon, also includes a tribute to #cafc superfan Seb Lewis, who died this week from Covid-19 #StayHomeForSeb https://t.co/qWr5ixw0tq pic.twitter.com/2RIqfQeSLg — Charlton Champion (@CharltonCSE7) March 26, 2020

RIP Charlton fan Seb Lewis, who sadly passed away today due to coronavirus at the young age of 38. He attended 1,076 consecutive games both home and away since 1998. An amazing achievement. ? pic.twitter.com/ROq9HryZyZ — Football Away Days (@AwayDays_) March 26, 2020

#StayHomeForSeb

Par Florent Caffery

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le pedigree de Seb Lewis en disait long sur son amour pour le club de la banlieue londonienne. À « The Valley » , l’antre des, Seb Lewis était à la maison, «» . Son paternel, Lionel, lui a filé le truc en 1993, à l’âge de 11 ans, un soir où Charlton s’était imposé 5-1. Depuis février 1998, Seb n’avait pas raté un seul match de Charlton, domicile et extérieur confondus.Quand son frère ne pouvait plus l’emmener au fin fond du Yorshire ou de l’Hampshire, il a pris le relais en solo. Sa série s’était étirée, jusqu’à l’interruption de tous les championnats en raison de l’épidémie, à 1076 rencontres consécutives... «, rembobine son père, qui lui a rendu hommage sur le site du club.» Lorsqu’il a franchi la barre symbolique des 1000 matchs suivis, il a eu le droit à son moment de gloire, sur la pelouse de ses idoles, au détour d'une danse du ver dont lui seul avait le secret, en recevant le prix de «» .Dyslexique, Seb Lewis, devenu instructeur de conduite, n’avait jamais lu de livre jusqu’à la publication de la biographie de Gary Nelson, attaquant mythique de Charlton dans les années 1990. «» Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent depuis l’annonce de son décès. Ses proches ont été submergés d’attentions. Le frère de Seb, Olly, lui aussi biberonné à l’école Charlton, s’est dit «» . Pour Chris Powell, ancien arrière gauche et manager du club londonien, Seb Lewis était «» , celui qu’il cherchait du regard en déplacement. «» Avec ses 300 capes sous la tunique rouge et noir depuis 2009, Chris Solly voyait en Seb Lewis le «» qu’il ait jamais connu, et «» .La pandémie, qui n’a pas épargné le football britannique (à l’arrêt depuis la mi-mars et au moins jusqu’au 30 avril), a, avec le décès de Seb Lewis, provoqué l’apparition d’un nouveau hashtag. Sous la forme du, lea fleuri ces dernières heures, et les drapeaux de Charlton ont été ressortis des placards pour retrouver leur place au balcon. C’est dire si l’hommage sera grand au sortir de cette trouble période et lorsque The Valley aura retrouvé la saveur des samedis après-midi entre chants et pintes. «, estime Chris Powell