La mort d'un acteur oublié de la grande histoire du ballon rond.Hans Tilkowski s'est éteint le dimanche 5 janvier, à l'âge de 84 ans. Et si les plus jeunes n'ont sans doute jamais entendu parler du bonhomme, ce dernier a été, bien avant la VAR, la goal-line technology et le football au millimètre, au cœur de l'une des plus grandes controverses arbitrales de l'histoire du football.Finale de la coupe du monde 1966 entre l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest, prolongations. 2-2. 101minute, Geoffrey Hurst récupère un bon centre de Ball sur la droite, contrôle et envoie un pétard sur la barre de Tilkowski, qui rebondit sur la ligne avant de sortir du but. Le ballon a-t-il franchi la ligne ou pas ? Encore aujourd'hui, le « but fantôme de Wembley » reste un mystère quasiment impossible à élucider. Même si, évidemment, le but a été accordé, et a propulsé l'Angleterre vers son premier (et unique) titre mondial.» , avait-il un jour anticipé.