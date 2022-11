TP

Nos vétérans ont du talent.Modeste club du Morbihan situé à 30 kilomètres de Vannes et 40 de Lorient, le Plumelin Sports a mis en place un calendrier façon « Dieux du Stade » et subtilement rebaptisé « Vieux du Stade » . Un objet dans lequel quatorze des vingts joueurs de l’équipe de véterans ont accepté de poser nus, mais pour la bonne cause. En effet, les joueurs morbihanais ont comme objectif d’aider financièrement le petit Ilyès âgé de six ans et qui est polyhandicapé., a ainsi argumenté Nicolas Le Ny - l’un des deux entraineurs de l’équipe - à La Gazette du Centre Morbihan Un calendrier original et pour la bonne cause qui sera disponible le 1décembre pour seulement dix euros, qui iront à l'association « Le Sourire de Breizh d'Ilyès » ., a également expliqué Nicolas Le Ny pour Foot Amateur Pas mal, comme cadeau sous le sapin.