Morata le résistant

En difficulté depuis le début de l’Euro, Álvaro Morata semble remonter la pente doucement, mais sûrement. Un véritable parcours du combattant pour l’attaquant espagnol, peu épargné par les critiques acerbes venues de l’autre côté des Pyrénées.

Les jours sombres

Courage et aérodromphobie

Par Adel Bentaha Propos d'Álvaro Morata tirés de la COPE.

En inscrivant le quatrième but de la face à la Croatie en huitièmes de finale (3-5 ap) , Álvaro Morata a fait taire les critiques liées à son niveau de jeu et enfin lancé un Euro qui prenait, jusque-là, des airs de cauchemar. Sa célébration rageuse poing serré témoigne de la ténacité d’un homme meurtri, poussé dans ses derniers retranchements. Celle d’un footballeur de 28 ans qui aura vécu une semaine éprouvante, condamné par la vindicte populaire.Il aura suffi d’un face-à-face manqué contre la Suède pour qu’Álvaro Morata devienne la cible d’une machine à moquerie lancée à toute allure. Le match nul de l’Espagne (0-0) fait alors de lui le bouc émissaire d’un échec collectif que sa réalisation contre la Pologne (1-1) n’atténue en aucun point., confie-t-il dans un entretien accordé à la radio COPE.Le natif de Madrid n’est évidemment pas un buteur chevronné. Il manque parfois de finesse dans la zone de vérité, quand son physique imposant lui facilite rarement la tâche au moment de convertir ses occasions. Il n’en reste pas moins un attaquant de grande qualité, combatif et capable de belles fulgurances techniques. Dès lors, comment peut-on expliquer ce déferlement de haine, que même la bêtise humaine ne saurait justifier ?À vrai dire, personne, encore moins son coéquipier Koke, ne semble comprendre :Cette rencontre face à la Slovaquie marque en effet un autre tournant pour Morata. Hué par le public de La Cartuja à Séville durant son échauffement, il a, malgré lui, été contraint de garder son calme.De supporters, il n’en est en réalité aucunement question. Une simple poignée d’imbéciles rejetant colère et frustration sur leur tête de Turc habituelle, sans se soucier des conséquences.À l’image de son équipe, le numéro 7 a su faire le dos rond et monter en puissance au cours de la compétition. Faisant fi des critiques, il a su s’entourer des bonnes personnes pour résister à cette charge mentale.(le psychologue de la sélection espagnole), s’émeut l’ancien Madrilène.Loin de sa famille, l’avant-centre a en effet noué une véritable relation fraternelle avec celui qu’il considère comme son grand frère. C’est pourtant loin de ce contexte délicat que ce lien a vu le jour., racontait-il.Alors au moment de faire face aux insultes et autres troubles personnels, les deux hommes ont naturellement su se trouver.Sans se cacher, le joueur de la Juventus a ainsi pris conscience du rôle de son psychologue dans cette spirale noire.Une fragilité assumée que les footballeurs osent rarement évoquer, souvent par crainte d’être moqués ou d’être jugés à tort, ironiquement victimes de leur statut de privilégiés. Tout cela, Morata l’a compris et en a fait une force.En quarts de finale face à la Suisse, un Álvaro Morata ragaillardi fera donc son apparition. Un garçon dévoué, qui, comme à son habitude, donnera tout pour son pays, peu importe le résultat et, surtout, peu importe les mots.