Montrer ses fesses, la technique des supporters brestois pour déconcentrer Savanier

LT

Ou alors, c'est un cul rouge géant.On a beau mener 2-0 à la 94minute, si on peut déconcentrer l'équipe adverse lors d'un penalty et s'éviter quelques minutes de tension, on le fait. C'est ce qu'ont dû se dire les supporters brestois présents à la Mosson ce dimanche, alors que Montpellier recevait Brest . Menés 2-0, les Héraultais se voient accorder un penalty en toute fin de partie. Alors que Téji Savanier s'avance, six supporters bretons lui font dos, et deux d'entre eux font tomber le caleçon pour dévoiler leur arrière-train.Pas de quoi aveugler l'artificier, peut-être tenté de viser au-dessus de la barre pour punir cette tentative de déconcentration, mais qui n'a aucun mal à battre Marco Bizot. Il envoie même son penalty en plein de la lucarne. Et non dans les lunes. Les Brestois peuvent se rhabiller, ils ont su conserver leur avantage.Elles vont loin, les consignes de Michel Der Zakarian.