Mondial 2022 : Les qualifiés et barragistes de la zone Europe

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dix ont déjà réservé leur voyage pour le Qatar. Pour le reste, les billets d'avion seront plus chers.La zone Europe a déjà répondu à pas mal de questions sur qui représentera le vieux continent au Qatar durant l'hiver 2022 pour la Coupe du monde. Dix nations qui attendent sereinement le tirage au sort des barrages en se disant qu'ils ont eu chaud de ne pas y être et qui peuvent tranquillement commencer à chambrer les voisins. Les Pays-Bas sont les derniers arrivés dans ce groupe de qualifiés après leur succès contre la Norvège (2-0) ce mardi soir.Et les dix chanceux sont :Mais il y a encore des places à distribuer. Trois places plus précisément, qui se joueront dans un tout nouveau format simple à comprendre. On vous assure. Douze autres équipes, deuxièmes de groupe ou vainqueur de leur niveau de Ligue des Nations, se jouent ces trois places, avec des noms dont on ne penserait pas voir ici comme l'Italie ou le Portugal qui ne sont pas à l'abri de s'affronter en finale de barrage ou l'Ukraine qui profite de son succès contre la Bosnie (2-0) et de celui de la France sur la Finlande (2-0) pour arracher aux Hiboux Grand Duc la deuxième place du groupe.Et les douze qui devront passer par cette voie pénible et piégeuse sont :Allez, plus qu'un an d'attente avant la troisième étoile sur le maillot.