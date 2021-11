Mondial 2022 : Le récapitulatif de la zone Amérique du Sud

HB

En clôture de ce quatorzième épisode des éliminatoires de la Coupe du monde zone Am-Sud,un savoureux duel au sommet entre l’Argentine et le Brésil nous attendait ce mardi soir.Malheureusement, cette rencontre électrique sur le papier a accouché d'un bien triste match nul et vierge et ce, malgré le retour de Messi. Le Brésil déjà qualifié,a dû patienter jusqu'à l'annonce de la défaite du Chili quelques heures après pour composter par procuration son ticket pour le Mondial 2022. Si les deux grandes nations du football sud-américaines sont assurées de participer à la grand-messe du football, il reste encore deux places directement qualificatives pour la phase finale du mondial et un cinquième ticket de barragiste. Vainqueur au Chili (0-2), l'Équateur est troisième de sa poule avec 23 points et se retrouve donc en ballotage favorable.Pour la quatrième place, on retrouvera unentre la Colombie et le Pérou. Avec dix-sept points au compteur, ces deux équipes s'affronteront pour le choc de la prochaine journée, prévue le 27 janvier. À leurs trousses, et seulement une unité de moins au compteur, on retrouve le Chili et l'Uruguay. La Bolivie, huitième, compte quant à elle quinze points et le Paraguay, avec ses treize points, semble être déjà hors-course pour la qualification. Le Venezuela, lui, est définitivement hors-jeu avec neuf points et une place de lanterne rouge.Mais à quatre journées du terme, il reste encore donc de quoi vibrer.