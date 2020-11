Monaco écrase Nîmes

AS Monaco (4-5-1) : Mannone - Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique - Diop (Jovetić, 83e), Tchouaméni, Fofana (Matazo, 84e), Fàbregas (Ben Yedder, 61e), Gelson (Ballo-Touré, 80e) - Volland (Pellegri, 80e). Entraîneur : Niko Kovač.



Nîmes (4-3-3) : Reynet - Burner, Martinez (Miguel, 81e), Landre, Paquiez - Cubas, Deaux, Fomba (Eliasson, 45e) - Ferhat, Denkey (Duljević, 45e), Ripart. Entraîneur : Jérôme Arpinon.

JB

Les Rouges et Blanc ont mangé les Crocos, une première depuis 1993.Monaco domine largement le début du match, mais Nîmes exerce un gros pressing sur le porteur du ballon et commence petit à petit à sortir de sa moitié de terrain. Fàbregas allume la première mèche suite à un centre d’Aguilar, mais loupe son face-à-face avec Reynet (17). À la suite d’un contre éclair, Aguilar - toujours lui - centre pour Diop qui réalise l’enchaînement parfait et envoie sa demi-volée dans les filets de Reynet (1-0, 19). Monaco continue de presser et se procure plusieurs occasions, mais le coup franc à l’entrée la surface nîmoise suite à une main de Paquiez est envoyé sur Pluton par Fofana (38). La seule frayeur pour Monaco vient d’un choc entre Tchouaméni et Denkeyb, juste avant la mi-temps. L'attaquant nîmois est même obligé de sortir, suite au protocole commotion. Monaco rentre serein aux vestiaires, les Crocos n’ayant pas frappé une seule fois au but.Jérôme Arpinon a dû pousser une grosse gueulante à la mi-temps, parce que les joueurs de Nîmes reviennent transfigurés. Enfin dangereux, les Crocos frappent pour la première fois au but par l’intermédiaire de Lucas Deaux (49). Malgré tout, les Monégasques restent sereins grâce à leur charnière Badiashile-Disasi. Volland loupe le cadre de très près après un gros travail de Diop sur le côté droit (57), mais Nîmes ne se démonte pas et Lucas Deaux oblige Mannone à se déployer sur un corner (59). Le match s’emballe et Ben Yedder, à peine rentré en jeu, loupe sa tête tout seul au point de pénalty (62). Lucas Deaux, l’homme en forme de cette période, prend un rouge très sévère après un tacle sur Diop (69). Aguilar retrouve alors ses jambes du premier acte, et dépose un centre sur la tête de Gelson Martins (2-0, 75). Enfin, Ben Yedder et Volland retrouvent leur connexion pour que l’Allemand inscrive son cinquième but en championnat (3-0, 77). Baptiste Reynet réalisera un dernier arrêt miraculeux devant Pellegri, pour éviter une plus grosse débâcle (85).Il va falloir le surveiller de près, ce Monaco-là.