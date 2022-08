Monaco douche Strasbourg

Première belle affiche de la saison, le duel entre Strasbourg et Monaco n'a pas déçu. Globalement dominateur, l'ASM a répondu présent pour s'imposer (1-2) en terre alsacienne, malgré un excellent Matz Sels dans les cages du Racing et une grosse frayeur en fin de rencontre. De bonne augure avant sa manche retour face au PSV en Europe.

Diatta, le grand retour

Mission accomplie pour l'ASM

Strasbourg (3-4-1-2) : Sels - Perrin (Le Marchand, 66e), Nyamsi, Djiku - Pierre-Gabriel (Delaine, 46e), Prcić, Bellegarde (Aholou, 66e), Liénard (Jean, 82e) - Thomasson - Diallo, Ajorque (Gameiro, 66e). Entraîneur : Julien Stéphan.



Monaco (4-2-3-1) : Nübel - Aguilar, Disasi, Maripán, Jakobs - Fofana, Lucas - Diatta (Matazo, 87e), Diop (Akliouche, 66e), Martins (Vanderson, 73e) - Embolo. Entraîneur : Philippe Clement.

Par Fabien Gelinat

Après la mise en bouche du vendredi soir, la LFP souhaitait gâter les assidus de la Ligue 1 en cette première journée. D'un côté, Strasbourg, épouvantail de la saison dernière et qui avait échoué aux portes du top cinq d'un boyau. De l'autre, Monaco, rouleau compresseur sur la deuxième partie de saison pour aller s'octroyer une place sur le podium du championnat de France et qui a démarré sa saison légèrement plus tôt. La logique a finalement été respecté, Monaco repartant avec trois points dans la besace grâce à un succès (1-2) mérité, malgré un sursaut d'orgueil du Racing.Programmée au milieu d'un duel en deux manches face au PSV Eindhoven en tour préliminaire de la Ligue des champions, la rentrée de l'ASM en Ligue 1 ne s'est pas déroulée avec l'équipe-type imaginée. Six changements par rapport au match contre le club néerlandais, et pas des moindres : Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Vanderson ou encore Aleksandr Golovin ne sont pas dans le XI de départ. Mais Philippe Clement a de la ressource, et son effectif aussi. Le club du Rocher rentre vite dans la partie, même si Sofiane Diop est trahi par sa conduite de balle (9) et Jean Lucas mis en échec par Matz Sels (14). Ce dernier va d'ailleurs écœurer ses adversaires au cours des 90 minutes. Auteur de neuf arrêts, plus beaux et décisifs les uns que les autres, le portier belge fait vivre un enfer à Gelson Martins, Diop ou encore Breel Embolo En face, le Racing se montre trop timide et seul une belle frappe de l'extérieur de la surface de Dimitri Liénard (38) fait parcourir un frisson dans le public de la Meinau en fusion. Il faut attendre les derniers instants pour voir le tableau d'affichage se débloquer. Sur un long corner de Diop, le cuir revient sur Krépin Diatta qui, en première intention, lâche une sublime volée imparableL'ASM repart sur le même rythme en début de seconde période et, après les échecs de Martins (47) et Diatta (49), fait le break grâce à l'opportunisme de Diop, à l'affut pour reprendre un ballon détourné par Sels. Mais les Monégasques ne parviennent pas à tuer la rencontre, Lucas voyant même sa tentative déviée par Sels sur le poteau (60), et s'offrent quelques sueurs lorsqu'Habib Diallo vient catapulter de la tête un centre de Thomas Delaine au fond des filets. Et à force de laisser une porte ouverte, notamment après un nouvel arrêt de qualité de Sels devant Maghnes Akliouche(86), les joueurs de Clement se mettent en danger pour la fin de partie. Mais ni Diallo, dont le but est refusé pour un hors-jeu au millimètre décelé par la VAR (90+3), ni Adrien Thomasson et Gerzino Nyamsi (90+6), qui butent sur Alexander Nübel, ne parviennent à arracher le nul au Racing. L'ASM peut souffler, le contrat est rempli. Place désormais à la C1.