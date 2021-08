Moi, Isaak Touré, 18 ans, 2m04, 99 kilos

« Benjamin Mendy, Riyad Mahrez... Même si ce n’est pas le même profil, ce sont des parcours qui m’inspirent. »

Lorsque l’on évoque avec lui le jeune Isaak Touré, le préparateur physique du Havre Athletic Club Olivier Rodriguez a le don de le résumer en quelques mots, comme un avertissement à ne pas, comme le disent les Américains, juger le livre par sa couverture : «» . Pour quiconque ne l’aurait jamais vu s’exprimer sur un terrain de football, il faut dire que ses mensurations donnent le vertige : 2,04 mètres sous la toise, 99 kilos sur la balance, et des crampons qu’il doit aller chercher (sans difficultés) tout en haut des rayons, en taille 47. «» , se marre Isaak, qui a fêté ses 18 ans en mars. Et qui semble, malgré son jeune âge, avoir toute la confiance de Paul Le Guen cette saison : avec trois des cinq premiers matchs de la saison démarrés en tant que titulaire, il forme en ce début de saison avec Arouna Sangante (19 ans) la charnière la plus excitante de Ligue 2.Un début de saison en forme de consécration pour un jeune homme auquel tout le monde reconnaît un grand talent et un encore plus grand potentiel, mais pour qui le parcours a déjà été semé de pas mal d’embuches. Né en 2003 à Gonesse, dans le Val-d’Oise, le petit Isaak déménage très jeune à Cléon, ville de Normandie en périphérie de Rouen. En 2015, lorsqu’il a 12 ans, il est repéré par Le Havre. Le PSG, Rennes, Reims, Valenciennes et Caen le suivent aussi, mais Isaak fait le choix du Havre pour rester proche de sa mère, entre autres. «, précise Isma Sow, son conseiller depuis plusieurs années.» Isaak opine du bonnet : «Aujourd'hui tour de contrôle dans la défense centrale ciel et marine, Isaak Touré a d'abord été un attaquant racé, qui avait pour idole un certain Didier Drogba, même s’il avait beaucoup plus la dégaine d’un Peter Crouch ou d’un Jan Koller. Au fil des saisons, sur les bons conseils des éducateurs havrais très impliqués dans son évolution, il passe tantôt ailier, tantôt milieu de terrain, puis enfin défenseur central un peu avant ses 17 ans. Une révélation. «» , se félicite Sow. «, développe le joueur.» Son changement de poste a une explication bien simple : «consent Isma Sow.Son grand corps, et les poussées de croissance qui vont avec, ont été un élément de plus à prendre en compte dans le développement du jeune Isaak par rapport aux autres gamins du centre de formation. «s’exclame Olivier Rodriguez.» Son conseiller Isma Sow confirme et illustre : «» Si un gabarit pareil comporte certes pour avantage de toujours être le premier informé quand il pleut, il nécessite un entretien particulier. «, poursuit le préparateur physique.» En plus des séances d’entraînement en groupe, Isaak a toujours droit à du travail spécifique supplémentaire avec le staff du club, de prévention, de proprioception, auquel il se plie toujours avec plaisir et professionnalisme. «, loue Rodriguez, qui pointe le dilemme auquel est confronté le joueur.Il sait aussi que ce travail lui est essentiel pour se protéger au mieux des pépins physiques qui guettent malheureusement ce genre de profils, et qui n’ont pas épargné le jeune havrais. De ses 13 à ses 15 ans, pendant un pic de croissance durant lequel il pouvait «» , il est atteint d'une sérieuse inflammation du genou qui lui provoque des douleurs insoutenables après l'effort. «pose-t-il.» La saison dernière encore, il a dû être opéré de la cheville gauche et n’a pas pu jouer de la saison, alors qu’il intégrait tout juste le groupe professionnel et qu’il avait pu fêter sa première en Ligue 2 (le 29 août 2020, contre Amiens).Une grosse interruption qui a freiné, mais certainement pas arrêté Isaak Touré. Cet été, avant de reprendre avec le groupe, il a suivi une préparation physique de trois semaines aux Émirats pour arriver en forme à la rentrée. S’il n’a encore que 18 ans, son début de saison semble venir confirmer les bonnes impressions qu’il avait laissées lors de son intégration du groupe professionnel la saison passée. «(lors de la victoire face à Niort le week-end dernier, Paul Le Guen a titularisé 6 joueurs formés au club, ndlr), se félicite Isma Sow.» Notamment face à l’appel du large : avant de signer son contrat pro avec le Havre, à l’été 2020, des clubs (Dortmund, Leipzig, Rennes, Lille, entre autres...) avaient tenter de l’arracher au HAC. En vain. «explicite clairement Sow.» Une suite logique qui va lui permettre, sans aucun doute, de faire une première saison pleine en Ligue 2 à seulement 18 piges. «temporise Olivier Rodriguez.» Coincé en Ligue 2 pour la treizième année consécutive, le HAC tient peut-être dans ses rangs quelqu'un qui peut enfin lui permettre de regarder plus haut.