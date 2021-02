Mode d'emploi pour rafler l'Hexagoal au PSG

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le titre de champion de France s’est transformé en formalité pour le PSG. À deux exceptions près, Montpellier en 2012 et Monaco en 2017. Pascal Baills, adjoint de René Girard en 2012 et Leonardo Jardim, coach des Monégasques en 2017, détaillent la recette miracle dont Lille et Lyon (voire Monaco ?) pourraient s’inspirer en 2021.

Nicolas Jucha

Propos de Pascal Baills et Leonardo Jardim recueillis par Nicolas Jucha

En conférence de presse, à quelques jours d’affronter Bordeaux le 29 janvier, Thiago Mendes sortait ostensiblement du bois. Pour l’OL, pas question de se cacher. Bien loin dude Didier Deschamps en 2010 alors que le titre tendait les bras à son Olympique de Marseille, ou du légendairede Guy Roux dans les années 1990, alors qu’Auxerre finissait chaque saison dans les places européennes, avec un doublé historique en 1996. Pour s’adjuger le titre, Lyon a encore de la marge, et surtout, des matchs à gagner. Mais un visionnage rapide du calendrier suffit pour constater que 2021 sera une année particulière en matière de suspense, et pas qu’à cause de la crise des droits TV : Lille est en tête, les Rhodaniens seconds.Entre le leader et le quatrième, Monaco, il n’y a que six points d’écart, et si Paris fait bien partie de la lutte pour le titre, il est loin d’avoir écrasé la concurrence. Surtout, comme en 2011-2012 et 2016-2017, ce PSG-là apparaît en transition avec un changement d’entraîneur, qui implique de facto des changements de méthode. Pour Pascal Baills, adjoint de René Girard en 2012 à Montpellier, un changement de coach, cela change forcément la donne.(décembre 2011, NDLR)Le technicien ne va pas jusqu’à dire que Montpellier a battu un Paris affaibli, mais forcément,La montée en puissance, c’est justement ce qu’avance Leonardo Jardim, mais moins pour minimiser la force du favori que souligner celle de son propre groupe en 2016-2017.L’effectif de l’entraîneur portugais a fière allure a posteriori.Mbappé, un phénomène qui relativise le pouvoir de l’entraîneur et pourrait faire passer une petite impression de chance dans le succès de Monaco. Pascal Baills en convient pour son Montpellier en 2012,, avec des joueurs qui arrivent à maturité comme Olivier Giroud, qui explosent comme Younès Belhanda, et des recrues qui s’intègrent parfaitement. À Monaco, il y a notamment, selon Jardim,souligne Baills,. Le recrutement du vétéran brésilien est moins un coup de bol au doigt mouillé que le symbole d’une intersaison - moment crucial de la saison - gérée de main de maître.Quelques matchs de Ligue 1 et desplus tard, Hilton et Montpellier enchaînent les bons résultats, et. Lors de la 8journée, les hommes de Loulou Nicollin sont surclassés à domicile par le PSG, mais la défaite est évacuée sans problème.C’est au mois de février que les Montpelliérains le comprennent, à la faveur d’un match nul au Parc, 2-2. Malgré un but d’Alex digne d', Belhanda and co font jeu égal, et surtout, vont s’avérer plus réguliers sur le reste du championnat.La prise de conscience a été plus rapide pour le Monaco de Kylian Mbappé, qui met en lumière les lacunes du PSG d’Unai Emery au mois d’août au stade Louis-II (victoire 3-1). Leonardo Jardim, encore une fois, préfère se focaliser sur les forces de son groupe que les faiblesses de son rival.Pour l’ASM, c’est toute la saison qui va ressembler à un rêve, avec une épopée européenne en bonus.Le Monaco du coach portugais est alors une machine à marquer et à gagner. Pas surprenant à l’écouter.Concernant la série de victoires dans le- aucune défaite sur la seconde partie de saison, seuls deux nuls, et douze victoires de rang pour finir le championnat -, il fait l’homme blasé.Une manière plus ou moins subtile de faire passer un message subliminal à ses dirigeants, qui l’ont remercié le 28 décembre 2019...Le Montpellier de 2012 n’avait ni Mbappé ni Falcao, et gagnait beaucoup de matchs sur la plus petite marge., se souvient Pascal Baills.Ce qui lui fait dire que. Parce que Paris n’est peut-être pas aussi intouchable que d’habitude, mais surtoutLeonardo Jardim abonde dans le même sens, ce qui a l’avantage de placer un second message subliminal pour son ancienne direction.Baills n’osera jamais affirmer la même chose sur le Montpellier de 2012, mais il en convient, il y avaitLe seul regret de Baills, c’est le caractère éphémère de l’exploit.