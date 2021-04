Maignan, c'est géant

Il n'y a pas que Keylor Navas dans la vie, il y a Mike Maignan aussi. Auteur d'une saison XXL, le gardien guyanais fait partie des hommes forts de ce LOSC version 2020-2021, qui s'accroche au rêve de devenir champion de France. Passés deuxièmes après la victoire du PSG samedi, les Dogues auront bien besoin de leur dernier rempart pour le sprint final. Et ce dès ce soir, à Lyon.

Monsieur Propre

Un garçon plein d'avenir

Par Quentin Ballue

Aaron Leya Iseka s'en rappelle encore, à n'en point douter. Nous sommes le 9 avril et le FC Metz reçoit le leader lillois. Les Grenats se voient offrir une occasion en or de faire la course en tête suite à une main de José Fonte. Que nenni. Mike Maignan se détend et repousse le penalty, confirmant au passage sa réputation de spécialiste en la matière. Bien servi par Farid Boulaya, l'attaquant belge retentera sa chance en deuxième période, cette fois du gauche, mais l'issue sera la même. Metz aurait alors pu ouvrir la marque. Sauvé par son dernier rempart, le LOSC l'emportera finalement 2-0. Une rencontre qui résume bien l’importance de Mike Maignan dans l’exceptionnelle saison nordiste.Au-delà d’être en course pour le titre, le LOSC compte 70 points après 33 journées. Du jamais vu au club, qui n’est qu’à six unités d’égaler le record établi en 2010-2011, saison du sacre d’Eden Hazard et consorts, avec un total de 76 points. Ceci en grande partie grâce aux coups d'éclat de Jonathan Bamba (6 buts, 8 passes décisives) et Burak Yılmaz (10 buts, 4 passes décisives), mais aussi aux parades de Magic Mike. «, soulignait Frédéric Antonetti après le show de Saint-Symphorien.Bizarrement, le compliment du technicien messin n'avait pas plu à Christophe Galtier, ce dernier piquant une petite colère la semaine suivante sans nommer son homologue lorrain., avait lâché Galette.Oui, Mike Maignan est excellent, et les chiffres viennent le prouver : le Lillois n’a encaissé que 20 buts en 33 journées de championnat, gardant sa cage inviolée à dix-huit reprises (son record personnel de quinze clean sheets en 2018-2019 est déjà battu). Avec en moyenne 0,61 but pris par match de championnat, le Guyanais fait mieux que Navas (0,63) et Jan Oblak (0,63). En outre, Maignan arrête 79,2% des tirs qu'il essuie en championnat. Plus que Navas (78,9%), là encore, ou Alexandre Oukidja (74,1%). Rien que ça.Arrivé au club en 2015 comme doublure de Vincent Enyeama, le gardien formé au PSG a progressivement gravi les échelons, jusqu'à la Ligue des champions. Ses prestations lui ont aussi ouvert les portes de l'équipe de France en juin 2019, avant de connaître sa première cape à l'automne contre l'Ukraine. Certainement pas la dernière, d'autant que Steve Mandanda (36 ans) et Hugo Lloris (34 ans) prennent de l'âge. «, expliquait Christophe Galtier en conférence de presse.Les années ont passé, le cuir s'est épaissi, et Maignan a mûri. «, se rappelait-il au micro de Téléfoot en septembre.» À tel point que du haut de ses 25 ans, et après six saisons chez les Dogues, Maignan pourrait passer à l'étape supérieure cet été. Le LOSC ne devrait pas s'y opposer puisque son contrat s'achève en juin 2022. Selon, il se serait déjà mis d'accord avec l'AC Milan au sujet d'un contrat de cinq ans, assorti d'une belle augmentation salariale (trois millions d'euros annuels). Un coup de pression pour bousculer Gianluigi Donnarumma ou un intérêt concret ? Dur à dire. Reste qu'au mois de mars,citait aussi le nom d'un autre prétendant, celui de Tottenham, où il pourrait prendre la suite de son aîné Hugo Lloris. Reste d'abord à faire ce dont Mike Maignan a l'habitude : une belle sortie.