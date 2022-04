Metz et Clermont ne se rendent pas service

Metz (4-3-1-2) : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Amadou, Delaine - Traoré (Lamkel Zé, 79e), N'Doram (Yade, 46e), Pajot - Sarr - De Préville (Mafouta, 70e), Niane. Entraîneur : Benoît Tavenot.



Clermont (4-3-3) : Desmas (Djoco, 45e+2) - Zedadka, Billong, Ogier, Mendy (Albert, 86e) - Abdul Samed, Gastien, Magnin - Dossou (Da Cunha, 75e), Kyei (Bayo, 68e), Khaoui (Allevinah, 68e). Entraîneur : Pascal Gastien.

La frustration est sans doute messine, mais les regrets sont assurément clermontois.Lanterne rouge de Ligue 1 depuis le week-end dernier et son revers à Bordeaux (3-1), Metz pouvait profiter de la réception d’une équipe de Clermont en chute libre (cinq défaites d’affilée) pour enclencher, ce dimanche après-midi, la relance de la dernière chance. Hélas pour eux, les Mosellans ont été contraints de partager les points (1-1) après être passés tout près de s’incliner.Pourtant, tout avait bien commencé pour la troupe de Frédéric Antonetti, qui purgeait son dernier match de suspension. Volontaires et impliqués, les Grenats ont débloqué le tableau d’affichage grâce à Nicolas de Préville, qui a crocheté Florent Ogier avant d’ajuster Arthur Desmas du plat du pied droit. Jusque-là, le FCM avait tout bien fait. Mais il a tout gâché avant la pause.D’abord en voyant Jodel Dossou égaliser d’une frappe du gauche glissée au ras du poteau d’Alexandre Oukidja. Puis en se retrouvant à dix, à la suite de l’expulsion d’Ibrahima Niane (40). Monté haut pour jouer le ballon de la tête, l’attaquant sénégalais a commis la maladresse de laisser ses crampons traîner à hauteur du visage d’Arial Mendy. En supériorité numérique, le CF63 a copieusement dominé la seconde période. Les occasions ont été légion. Cependant, ni Grejohn Kyei, mis en échec par Oukidja (63), ni Mohamed Bayo, qui a trop tergiversé alors que le but était vide (85) n’ont porté le coup fatal. Cela n’a pas non plus été le cas de Jim Allevinah, qui a fracassé la barre lorraine (89). En fin de compte, les joueurs de Pascal Gastien (18) pourront regretter de n’avoir pas su concrétiser au moins l’une de leurs nombreuses opportunités nettes.Quant aux Messins, ils ont encore six matchs pour éviter une relégation qui paraît de plus en plus inéluctable.