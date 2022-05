Metz enfonce l'OL et relance la course aux barrages

Caillard - Lacroix (Bronn, 65e), Kouyaté, Niakaté - Mikelbrencis (Kana-Biyik, 65e), Traoré, Pajot (Boulaya, 80e), Sarr (N'Doram, 51e), Delaine (Yade, 46e) - De Préville, Lamkel Zé. Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Lopes - Gusto (Dubois, 46e), Boateng (Ndombélé, 46e), Lukeba, Emerson - Mendes, Aouar (Faivre, 46e) - Tetê, Paquetá (Reine-Adélaïde, 46e), Toko Ekambi - Dembélé. Entraîneur : Peter Bosz.

LT, à Saint-Symphorien

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après leur succès probant acquis sur la pelouse du Vélodrome dimanche dernier (0-3), les Lyonnais étaient semble-t-il dans une spirale positive.Sauf que la première mi-temps de ce Metz-OL a montré qu'il n'y avait rien de plus faux, les visiteurs n'inquiétant Caillard que sur une timide frappe enroulée d'Aouar (17). Et les Messins, certes brouillons techniquement, profitent de cette apathie pour ouvrir le score grâce à Pajot. Seul au second poteau, l'ancien Stéphanois, qui vient de buter sur Lopes, marque sur le corner consécutif en propulsant un ballon détourné au premier poteau dans les cages lyonnaise. Après ce but, Lyon joue plus haut et finit par se faire avoir dans son dos lorsque Lamkel Zé se présente seul face à Lopes, toujours autant tancé par le public local, et pique son ballon pour doubler la mise. Un bel avantage de courte durée, puisque Dembélé bat froidement Caillard après un décalage de TetêAu retour des vestiaires, Peter Bosz, probablement bien énervé par la copie de ses joueurs, opère quatre changements. Comme dans le premier acte, les Gones laissent de la place dans leur dos et les Grenats s'y engouffrent volontiers. Encore trouvé en profondeur, Lamkel Zé, en jouant bien le coup, provoque l'expulsion de Thiago Mendes, dernier défenseur (68). Metz ne se montre plus super dangereux, et se contente de contrer. Kouyaté a la balle du 3-1, mais échoue sur Lopes qui maintient un soupçon d'espoir côté OL (82). Et il a bien raison car, à bout de souffle, les Lyonnais parviennent à égaliser grâce à Dembélé qui s'offre un doublé après une belle combinaison avec Toko Ekambi. Les Gones pensent arracher un point… Mais c'est sans compter Boulaya, rentré dix minutes plus tôt, qui, trouvé à droite, envoie un missile du gauche dans les buts de LopesRattrapé à Montpellier la semaine passée, Metz parvient cette fois à prendre les trois points et relance le suspense dans la zone rouge.