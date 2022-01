Messi pas convoqué en sélection fin janvier

AEC

Un être vous manque et...Devant toujours se remettre de son infection à la Covid, Lionel Messi n’a pas été convoqué par l’Argentine pour les deux prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 de la zone Amérique du Sud. L’doit affronter le Chili le 28 janvier et la Colombie le 2 février prochain. La Fédération argentine a donné son accord pour que sa star reste au Paris Saint-Germain, en vue du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid le 15 février prochain. D’autant que l’Argentine est déjà qualifiée au Mondial.Ángel di María et Leandro Paredes ont eux bien été retenus, tout comme Paulo Dybala, ou encore Lucas Ocampos, de retour en sélection et qui quittera Séville avec ses coéquipiers Gonzalo Montiel, Marcos Acuña et Papu Gómez. Les deux attaquants de l’Inter Joaquín Correa et Lautaro Martínez sont eux aussi du voyage. En revanche, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni n’a pas retenu le défenseur du RC Lens Facundo Medina, visé par une plainte pour violence conjugale.Mauro Icardi n'a pas été convoqué non plus, parce que Lionel Scaloni n'est pas aveugle.