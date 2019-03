Messi, la plaie du Maroc

C’était censé devenir l’événement de l’année au Maroc, et cela se transforme petit à petit en déception nationale. Suite à l’aggravation d’une blessure au pubis face au Venezuela, Leo Messi ne prendra pas part au match amical face au Maroc, ce mardi soir à Tanger (20h). Avant cette rencontre orpheline de sa grande star, l’heure est à la colère.

1

La mauvaise blague de Tofoni

« Au Maroc, Messi, ce n’est vraiment pas n’importe qui »

Par Antoine Donnarieix

Propos de Mehdi Mahmoud recueillis par AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lorsqu'il s'agit d'évoquer Lionel Messi et la sélection argentine, il est souvent question de souffrance. Pour pas dire tout le temps. De retour samedi dernier avec l'après plusieurs mois à digérer la défaite face à la France en huitième de finale de la Coupe du Monde (4-3), lan'a rien trouvé de mieux que de perdre à Madrid face au Venezuela (1-3) . Le quintuple Ballon d'Or aurait pu battre le fer pendant qu'il était encore tiède, ce mardi soir à Tanger face aux Lions de l'Atlas. Il n'en sera rien, puisque Messi, blessé au pubis face au Venezuela , a annoncé son forfait face au Maroc . Une décision reçue de façon très amère de l’autre côté de la Méditerranée.À vrai dire, ce Maroc Argentine avait tout pour plaire sur le papier. Deux équipes séduisantes et qualifiées au précédent Mondial, une affiche sans réelle concurrence médiatique un mardi soir et la grande star planétaire que tout le monde vient admirer au Grand Stade de Tanger. Et puis la blessure a tout fait capoter. «, explique Mehdi Mahmoud, journaliste pour, basé à Casablanca.» Débute une rixe diplomatique entre les deux institutions, où la Fédération royale marocaine de football (FRMF) se sent prise pour le dindon de la farce.Dans les textes, l’accord passé avec World Eleven consiste à ce qu’une somme d’un million de dollars soit versée à la fédération argentine pour la rencontre, en plus de la prise en charge du voyage et de l’hébergement. En revanche, une clause interne au contrat affirme que la non-participation de Lionel Messi à la rencontre diminuerait cette somme de moitié. En clair, si l’ Argentine perd 500 000 euros dans l’histoire, le Maroc se retrouve sans aucune grande star à présenter à son public et fait la moue. Hier en conférence de presse, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a révélé ses onze titulaires : Andrada, Montiel, Pezzella, Kannemann, Acuña, Pereyra, Guido Rodríguez , Paredes, De Paul, Dybala et Lautaro Martínez . Une banane. «, détaille le journaliste.» Hélas, le renouvellement générationnel est passé par là.Pour le peuple marocain, Messi était perçu comme l’attraction principale d’un match où le numéro 10 argentin allait être accueilli en demi-dieu. «, décrypte Mehdi.» Alors voilà, le déroulement de cette affiche initialement prévue à Casablanca va sans doute descendre d’un cran en termes de ferveur, mais cela ne signifie pas pour autant que l’absence du Barcelonais sera pleurée par la foule, bien au contraire., avance Mehdi.» Au moment de comparer l’intention de Messi à celle du milieu offensif de l’ Ajax Amsterdam , également qualifié pour les quarts de finale de la C1, il y a forcément de quoi grincer des dents côté marocain. De son côté, le Maroc est prêt à rendre la pareille à Messi. «, conclut Mehdi."tu as voulu nous snober, voilà ce que tu as récolté". » La preuve que Messi n'a même pas besoin de jouer pour faire parler de lui.