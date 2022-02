Mercato : une recrue de choix pour SoFoot.com sur Top Chef

Top Chef revient sur sofoot.com dans une formule allégée, mais plus bling-bling...

Salut tout le monde !reprend ce mercredi soir.Après avoir couvert plusieurs éditions, avec succès, en proposant des lives et des notes de chaque épisode, SoFoot.com a décidé de changer un peu de formule.En lieu et place des traditionnels lives et notes diffusés pendant ou après chaque émission, cette saison, nous publierons uniquement un débriefing de l'épisode le mercredi soir.Mais attention, ce n'est pas n'importe quel débrief : en 2022, nous avons le bonheur d'accueillir l'immense Henry Michel dans notre équipe pour chroniquer. Celles et ceux qui voient de qui on parle seront ravi(e)s d'apprendre cette nouvelle, et pour celles et ceux qui ne voient pas de qui on parle : Henry Michel a longtemps joué pour Libération ou Vice où il délivrait des masterclass d'analyse du concours culinaire de M6 chaque semaine.Autant vous dire que c'est un artiste du genre ; un Riquelme, un Iniesta, un Julien Féret de la chose.On vous laisse l'accueillir ce soir comme il se doit en commentaires (on l'a prévenu que ça pourrait être salé et légèrement piquant...) !Bon mercredi à toutes et tous.