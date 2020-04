Baždarević : « Je me suis cousu un masque avec le logo de Sochaux »

Depuis sa maison dans le Doubs où il vient de boucler une marche d’une heure, Mehmed Baždarević mène une vie de confiné où les incertitudes sont toujours présentes. Malgré cela, l’entraîneur bosnien tente à sa modeste échelle de rendre son quotidien (et celui des autres) moins difficile à vivre. Entretien avec un ancien meneur de jeu à la vision collective.

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

J’y vois un message positif dans le sens où cette décision vient d’un avis médical, et il y a des raisons pour comprendre la poursuite de nos efforts en ce moment. Mais je reste surpris que la France, considérée comme l’un des pays les plus riches et avancés, puisse être en pénurie de masques. Je plains le personnel soignant... Même en Bosnie, nous avons des masques pour protéger nos médecins. Maintenant, il faut que l’on surmonte la situation et pour cela, il faut vraiment rester chez soi le plus possible. Aujourd’hui, cette situation pose plusieurs questions : qu’est-ce qu’il va se passer après ? Comment est-ce qu’on va régler cette situation ? Nous sommes incapables de trouver des réponses. Il faut vivre avec l’incertitude et savoir que dehors, il y a une maladie très dangereuse.C’était difficile d’imaginer une situation comme celle-ci il y a un mois. Avant le confinement, j’avais pu rendre visite à ma famille et quelques déplacements programmés.J’avais un contact en Suisse pour du boulot avant que le confinement soit instauré. À partir de là, j’essaie de me trouver des activités nouvelles. Par exemple, je fais du jardinage avec ma femme. Je me mets à la cuisine aussi, alors que je savais seulement me faire cuire des œufs ! Hier, j’ai fait une blanquette de poulet. Bon, le rendu était vraiment moyen. Niveau football, je continue de travailler mes séances. J’aide les jeunes dont je m’occupe dans la région à garder la forme et s’entraîner aux jonglages. Même les parents des enfants se prennent au jeu, ça fait passer un bon moment. Je garde contact par vidéo avec ma fille, ma famille en Bosnie et la famille de ma femme à Belgrade car c’est important. Mais pour être sincère, j’aimerais être encore plus utile que maintenant.Ce n’est vraiment pas grand-chose, hein. Il ne faut pas en faire des tonnes... J’ai eu l’idée avec deux voisines douées en couture de mettre en marche un moyen d’aider les personnes de notre entourage.Je n’ai rien fabriqué du tout, mais j’avais envie de rendre service et détendre le quotidien de certains voisins plus âgés que moi. Quand on se voit à distance, je leur demande un peu comment ils vont et ils me font part de leurs inquiétudes comme l’absence de masque. Et voilà, c’est né comme ça. Je m’en suis fait un avec le logo de Sochaux, un autre en bleu et blanc... Depuis que l’info est sortie, mes amis m’appellent pour rire en me disant : «» Je leur explique que je suis en rupture de stock () ! On manque de matos.Chaque jour, je sors pour faire une heure d’exercice. Et si quelqu’un est dans le besoin et n’a pas la possibilité de se déplacer, alors que je fais mon attestation et je vais lui rendre un service pour une course. Dans cette période-là, je pense qu’il faut réfléchir de manière solidaire et généreuse dans le respect des normes de sécurité.C’est le meilleur moyen d’aider les personnes qui sont actuellement en première ligne.) Oui, exactement. Si je sors cinq fois ici, je ne vais rencontrer personne. Ma maison est grande, mon jardin est grand également. En cela, j’apporte mon soutien à ces personnes qui ont des enfants qui veulent sortir, courir, s’aérer un peu... Le meilleur moyen de se protéger soi-même et les autres, c’est de rester à son domicile. En tant que sportif de haut niveau, je suis peut-être plus habitué à la notion de discipline donc cela doit jouer. Et puis ma famille a connu la guerre aussi... La population française doit prendre cette période comme un défi à relever.Il faut contacter les proches, les amis, les voisins.Il ne faut pas oublier aussi de se détendre, rigoler un bon coup. Le matin, rester dans son lit car il n’y a rien à faire n’est pas une bonne idée. Il faut se lever avec l’envie de faire des activités : apprendre, prendre des nouvelles, s’exercer une heure dans un espace réduit... Même les personnes âgées peuvent se donner des objectifs physiques pour garder la forme ! Aussi, il faut garder l’esprit du jeu pour se divertir. Cela peut être un jeu vidéo sans aller dans l’excès ou un jeu de société à plusieurs. S’organiser une journée et atteindre ses objectifs, cela fait du bien moralement. Dans une famille, il y aura toujours quelqu’un qui va avoir une baisse de moral. C’est dans ces moments qu’il faut se soutenir, comme une équipe ! Récemment, j’ai fait un masque à un pote croate en hommage à son pays d’origine. Ce sont des petites attentions. En cas de problème, on prévient.Ça me parle beaucoup car je ne suis pas du tout téléphone. Au jour de l’an, je n’envoie pas de messages, je préfère appeler.Et quand je reçois un message, j’appelle derrière. J’aime interagir directement avec la personne pour lui souhaiter bonne année ou bon anniversaire. Recevoir un texto pour me demander comment je vais, c’est ridicule. Pourquoi tu ne m’appelles pas pour me le demander ? L’ordinateur ne m’attire pas aussi, même si j’en vois l’utilité pour communiquer en vidéo. Quand je vois des entraîneurs travailler par ordinateur, je ne comprends pas. Cela me pénalise sans doute mais il faut savoir se regarder pour communiquer directement, c’est comme ça que le message passe le mieux. En revanche, j’aime toujours envoyer une lettre ou acheter mon journal chez le marchand. C’est mon plaisir.