Mathieu Gorgelin : « Face à Messi, on joue forcément différemment »

Fidèle gardien numéro deux à Lyon, Mathieu Gorgelin s'était jeté dans la gueule du loup le 13 mars 2019, en 8e de finale de Ligue des Champions lors d'un Barça-OL. Anthony Lopes s'étant blessé prématurément, il avait dû, pour son premier match de Ligue des champions, tenir tête à l’armada barcelonaise. 39e minute, sa défense l'abandonnait face à Lionel Messi, légèrement excentré à droite du but. Mais en fermant bien son angle puis en anticipant l'enroulé du gauche, le portier qui fait désormais le bonheur du HAC repoussait la frappe de l'Argentin. Interview avec le dernier gardien français à avoir remporté un duel face à Lionel Messi.

« Je ne sais pas si Messi va fondamentalement plus vite que les autres, mais il a une vitesse d’exécution avec le ballon qui est tellement incroyable que la frappe est une continuité de sa course. »

« Je n’ai pas de conseil à donner aux gardiens. Je joue en Ligue 2, eux ils sont en Ligue 1, ils ont sûrement plus de qualités que moi pour parer ce nouveau problème qu’ils vont devoir affronter. »

Propos recueillis par Emile Gillet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On me l’a dit mais je ne le savais pas. Quand je l’ai appris, ça ne m’a fait ni chaud ni froid, rien de spécial. C’était un moment important mais c’était il y a déjà longtemps, je suis passé à autre chose. Mais ça restera un souvenir gravé. Pas forcément uniquement pour ce duel gagné, mais aussi tout ce qu’il y avait autour. Entrer en Ligue des champions à Barcelone, c’est sûr que c’est un peu la cerise sur le gâteau. Mais la cerise aurait pu être encore plus belle si j’avais gagné mon deuxième duel face à lui.Ça arrive tellement vite en face de nous qu’en fait, on essaye de gagner le duel comme face à n’importe qui. Mais il a des appuis qui vont plus vite que tout le monde, on sait que ça peut partir n’importe où, à n’importe quel moment. Donc on est encore plus prêt. Mais sur le fond, ça reste un duel comme un autre.Excitant parce que forcément, on a envie de s’y mesurer. Quand on arrive face à Messi, toutes ses statistiques nous viennent en tête. Face à Messi, on est forcément le Petit Poucet donc il n’y a pas de pression, ou alors uniquement de la pression positive.Pour ma petite expérience face à lui, c’est que le ballon part alors qu’on ne le voit même pas armer. Il arme très vite, le ballon peut partir à n’importe quel moment sans qu’on ne s’en rende compte en fait. Il a tellement de petits appuis... Je ne sais pas s’il va fondamentalement plus vite que les autres, mais il a une vitesse d’exécution avec le ballon qui est tellement incroyable que la frappe est une continuité de sa course. On ne peut pas savoir à quel moment il va frapper. On n’a jamais un moment de répit avec lui.Après on se ditet ensuite on passe à autre chose. On n’a pas le temps de rester sur cette victoire face à Messi. Pas le temps de savourer parce qu’en plus ça débouche sur un corner direct. Faire un arrêt face à Messi ça ne te fait pas gagner la Ligue des champions, sauf si tu es en finale à la 90minute. Et puis en tant que gardien numéro deux, je ne pouvais pas m’arrêter à ça.Avec l’adrénaline, le temps passait plus vite. Parce que je n’attendais qu’une chose, c’était de rentrer. On me dit de m’échauffer, de me tenir prêt, que je vais rentrer, que je vais rentrer, mais je ne rentre pas, je ne rentre pas. C’est plutôt ça qui était un peu chiant. Grégory Coupetme dit d’y aller tranquille, que ça va bien se passer. Je suis dans le truc et puis il n’y a même pas de pression parce qu’au moment où je rentre, on perd déjà 2-0 et il faut juste faire mieux. Et jusqu’à 10 minutes de la fin, on avait réussi. Après, on sait comment ça a fini...Si, on se rend compte du truc. Mais j’ai eu plus de pression pour mon premier match titulaire en Ligue 1 à Geoffroy-Guichard, qui est un stade plus petit mais où l’ambiance est beaucoup plus forte, plus présente et plus hostile quand on est Lyonnais. Au Camp Nou, il y a 90 000 personnes qui sont assises et qui ne font pas de bruit, donc ça ne met pas particulièrement la pression. D’ailleurs ma première mi-temps a montré que je n’avais pas été inhibé par le contexte. J’essayais plutôt de remobiliser les gars qui étaient sur le terrain, parce qu’il y avait déjà 2-0 au bout de vingt minutes alors qu’on espérait faire quelque chose avant le match.Oui et non. Pour ma part, le duel qui reste en tête c’est celui où je prends le but alors que je ne suis pas loin de faire quelque chose. On s’en veut un peu, on se dit qu’on aurait pu faire mieux. Mais Grégory Coupet m’a dit :. Ce qui est vrai. Quand on regarde des face-à-face de Messi face aux gardiens, c’est rare qu’il passe à côté.Oui, c’est ça. J’aurais préféré ne pas la recevoir, mais bon... Au final, c’est marrant et puis ça fait quand même un souvenir malgré tout, c’est un truc qui reste. Je suis passé à autre chose, mais ce but gardera toujours un goût particulier parce qu’à dix minutes de la fin, sans prendre ce but, on pouvait encore espérer. Il y a un petit sentiment amer. Mais quand j’ai reçu la bouteille un ou deux ans après, c’était passé.Oui, peut-être. Mais bon, chacun ses problèmes comme on ditComme je ne suis pas un grand fan de Budweiser, je ne l'ai pas bu. Mais la bouteille et la boîte sont sympa, donc je la garde au chaud.Face à une armada comme celle du PSG, les gardiens et les défenses avaient déjà une approche un peu différente ces dernières saisons. Là, ça va être encore pire parce qu’à lui tout seul, il fixe une défense bien plus que Mbappé ou Neymar. Il a une aura sur son équipe très importante, c’était le cas à Barcelone, je pense que ça le sera aussi à Paris. Face à Messi, on joue forcément différemment. Le gardien bien sûr, mais tout le reste de l'équipe aussi. Ça va être un sacré problème pour tout le monde.Non, je n’ai pas de conseil à leur donner. Je joue en Ligue 2, eux ils sont en Ligue 1, ils ont sûrement plus de qualités que moi pour parer ce nouveau problème qu’ils vont devoir affronter.Je ne pense pas qu’il ait pris le numéro 30 par rapport à moi. Je pense juste qu’il ne pouvait pas avoir d’autre numéro et que le 30 lui plaisait bien, c’est peut-être ça. Mais je ne vois aucun signe du destin ou rien d’autre là-dedans. Si on veut, c’est une coïncidence marrante, mais je n’y avais même pas pensé.