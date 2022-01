Balotelli, retour en Botté

En mission rédemption à l’Adana Demirspor depuis sept mois, Mario Balotelli remet le pied dans la Botte. Actuel quatrième meilleur buteur de Süper Lig, l’attaquant a été rappelé en équipe nationale ce lundi par Roberto Mancini, pour la première fois depuis plus de trois ans. Une consécration pour un joueur vagabond, certes, mais pour qui la passion de la Nazionale n’a jamais faibli.

Tous les chemins ne mènent pas à Rome

Nouvelle donne à Adana

7 septembre 2018 au stade Renato-Dall’Ara de Bologne. L’Italie est menée 0-1 par la Pologne dans une rencontre de Ligue des nations. À la 62minute, Roberto Mancini, en quête de solutions pour relancer sa, décide de sortir la carte Andrea Belotti de son banc. Mario Balotelli, titulaire au coup d’envoi et auteur d’une piètre prestation, fait le chemin inverse. À ce moment-là, le buteur sévissant alors sous les couleurs de l’OGC Nice est sans doute loin de s’imaginer que son prochain passage en sélection aurait lieu 1235 jours plus tard. Durant cette longue traversée du désert, Super Mario a eu le temps d’enfiler les tuniques de l’OM, de Brescia, de Monza et de l’Adana Demirspor . En Turquie, où il s’épanouit aujourd’hui, l’avant-centre est redevenu un joueur solide et confiant. À tel point que Mancini a donc décidé ce lundi de le convoquer pour un stage de préparation (du 26 au 28 janvier) avant les barrages pour le Mondial 2022, où l'Italie sera opposée à la Macédoine du Nord puis, en cas de succès, au vainqueur du match entre le Portugal et... la Turquie. Et derrière l’idée de relancer une attaque décevante depuis le sacre à l’Euro, il y a aussi celle de récompenser un joueur qui n’a jamais cessé de clamer son amour pour sa nation.Non, Mario Balotelli n’a jamais perdu sa volonté de prolonger sa romance avec lesAzzurri, clamait-il en novembre dernier, sur la chaîne Twitch d’OCW Sport. Derrière ses allures parfois nonchalantes, voire je-m’en-foutistes, MB9 sait que ses choix de carrière l’ont conduit à être écarté de la sélection. Et on ne peut pas vraiment donner tort à Mancini de laisser un Balotelli hors de forme sur le côté quand une équipe tourne à plein régime, avec notamment cette fameuse série de 37 matchs sans défaite qui a finalement pris fin en octobre dernier face à l’Espagne (1-2) , avouait l’intéressé, lucide.Et ce n’est pas Younès Belhanda, son coéquipier à Demirspor, qui minimisera la force mentale de son attaquant. confiait le Marocain à So Foot . La trentaine acquise depuis 18 mois maintenant, Balotelli retrouve une seconde jeunesse sous les ordres de Vincenzo Montella. Cette saison, l’avant-centre a pris part à 21 rencontres des, affichant un joli total de 9 pions enfilés et 5 caviars délivrés. Ce qui fait de lui un artisan majeur de la prometteuse quatrième place actuelle des siens en Süper Lig, synonyme de qualification virtuelle en Ligue Europa Conférence.Avant de s’emballer, remettons les choses à leur place : cette convocation en sélection n’est pas une fin en soi puisqu'il s’agit uniquement d’un stage à Coverciano. Ce qui ne garantit en rien de voir tout de suite Super Mario disputer une rencontre officielle avec son équipe nationale. Mais inutile d’être un spécialiste du foot transalpin pour comprendre que ce rappel est une précieuse pierre posée sur le chemin d’un futur retour en grâce avec sa nation. Reste encore à gérer la concurrence, et notamment celle de Ciro Immobile, actuel meilleur buteur de Serie A., rassure Balotelli. Difficile de bouger Immobile du front de l’attaque italienne, mais Super Mario n'est pas à une surprise près.