Manchester United reste muet à Leeds

Leeds (4-1-4-1) : Meslier - Ayling, Llorente, Struijk, Alioski - Phillips - Hélder Costa (Klich 72e), Dallas, Roberts (Koch 77e), Harrison (Poveda 68e) - Bamford. Entraîneur : Marcelo Bielsa.



Manchester United (4-2-3-1) : Henderson - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred (van de Beek 89e) - Greenwood, Bruno Fernandes, James (Pogba 76e) - Rashford (Cavani 85e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Encore en course - théoriquement - pour la 7place, synonyme de Conference League en cas de victoire de Manchester City en League Cup, Leeds avait une double mission : confirmer sa bonne forme face auet laver l'affront de décembre . Résultat, les gars de Marcelo Bielsa n'ont pas gagné, mais ils ont pris un bon point contre Manchester United au terme d'une rencontre sans buts (0-0).Des contrôles au rabais, des transversales manquées, des mauvais choix en pagaille et une finition en berne. Le football n'aura pas régné en maître cet après-midi du côté d'Elland Road. Face à desplus occupés à multiplier les fautes et faire le dos rond, Manchester United n'aura pas su se montrer tranchant pour forcer la décision. Le premier acte est marqué par une domination territoriale des Mancuniens et un pressing haut leur permettant de monopoliser les seconds ballons. Au menu, quelques opportunités mais peu d'occasions franches : une frappe molle de Rashford, une main de Shaw qui aurait pu coûter un penalty aux visiteurs, un pétard de Dallas, et un tir de Rashford repoussé par Meslier.Au retour des vestiaires, Leeds poursuit son entreprise de destruction au milieu de terrain, Phillips cumulant les fautes sans récolter de biscotte. Manchester United ne se montrera pas plus juste et Daniel James manquera par deux fois de lucidité en bonne position (48et 62), tout comme Bruno Fernandes (50et 57). Forcément, lorsque votre homme du match s'appelle Wan-Bissaka, ce n'est pas bon signe pour les éléments offensifs. Un dernier frisson signé Hélder Costa (63) et les ennemis d'une vie se quittent bons amis.Un match nul qui rapproche toujours plus lesdu titre, puisque Manchester United compte désormais dix points de retard à cinq journées du terme de la Premier League. Pour un trophée, il restera toujours la Ligue Europa.