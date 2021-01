City renverse Cheltenham

Cheltenham 1-3 Manchester City

Cheltenham (3-5-2) : Griffiths - Raglan, Tozer, Boyle - Blair, Azaz (Williams, 81e), Thomas, Clements (Addai, 89e), Freestone - May, Lloyd (Long, 69e). Entraîneur : Mike Duff.



Manchester City (4-3-3) : Steffen - Harwood-Bellis (Dias, 68e), García, Laporte, Mendy (Cancelo, 77e) - Fernandinho, Doyle (Gündoğan, 68e), Foden - Mahrez, G. Jesus, F. Torres. Entraîneur : Pep Guardiola.

TB

Par la toute petite porte.Manchester City a frôlé la catastrophe sur la pelouse de Cheltenham, pensionnaire de quatrième division anglaise, mais s'en est finalement sorti dans les dix dernières minutes. Les hommes de Pep Guardiola poursuivent donc leur parcours et conservent leurs espoirs de remporter tous les trophées nationaux, cette saison. Ils ne retiendront que ça de leur déplacement dans le Gloucestershire. Pas toujours assez tranchants, les seconds couteaux mancuniens sont pourtant proches de l'ouverture du score sur une reprise de Benjamin Mendy sortie par Griffiths. Ferran Torres, Phil Foden ou encore Mahrez inquiètent le jeune portier anglais, sans succès. En face, Cheltenham n'hésite pas à jouer vers l'avant dans le sillage du remuant Alfie May. Le spectacle est finalement offert par les supporters, à l'origine d'une interruption de quelques minutes pour un feu d'artifice aux abords du Jonny Rock's Stadium.La plus grosse occasion de but pour lesattend le début de seconde période avec Gabriel Jesus qui échoue sur le poteau, parfaitement lancé par Foden. Le match va se décanter sur une énième longue touche du capitaine Ben Tozer, qui profite au buteur maison Alfie May. Malgré un face-à-face perdu par Mahrez, City ne trouve ensuite toujours pas de solution face à une défense de plus en plus basse. Mais qui craque à deux reprises en trois minutes, d'abord sur un centre de Cancelo repris par Fodenpuis sur un long ballon de Fernandinho pour Gabriel Jesus, à la limite du hors-jeu dans le dos des défenseurs. Blair a beau faire passer un dernier frisson sur corner, les Merles doivent s'incliner avec les honneurs. Ferran Torres sauve lui quelque peu sa prestation en inscrivant un but anecdotiqueL'important ? La victoire, paraît-il.