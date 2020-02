City relégué à cause du fair-play financier ?

1

Il n'y a plus rien qui va.Ce vendredi soir, la direction de Manchester City a appris que son équipe serait suspendue pour les deux prochaines éditions de la Ligue des Champions et se devait de payer une amende de 30 millions d'euros pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. Un véritable coup dur pour les hommes de Pep Guardiola, sont déjà à la peine en Premier League avec 22 points de retard sur le leader Liverpool.Mais une sanction ne vient jamais seule. Et les dirigeants de City pourraient vraiment s'en mordre fort les doigts. Ainsi, selon les informations de The Independent , la Premier League songe à infliger un retrait de points à Manchester City, toujours selon le motif du non-respect du fair-play financier. Pire encore, les Anglais s'exposent en plus à une relégation administrative en League Two, la D4 anglaise. Bien que peu probable selon le média anglais, cette hypothèse plane au-dessus de la tête desPas cool ce jeu.