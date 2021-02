City et Leicester font respecter la logique

Burnley (4-4-2) : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters - Guðmundsson, Westwood, Cork, McNeil - Rodríguez, Vydra. Entraîneur : Dyche.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Cancelo, Dias, Stones, Laporte - Rodrigo, Gündoğan, Silva - Sterling, Jesus, Mahrez. Entraîneur : Guardiola.



Fulham (3-4-3) : Areola - Adarabioyo, Aina, Andersen - Tete, Robinson, Reed, Zambo Anguissa - Loftus-Cheek, Lookman, Mitrović. Entraîneur : Parker.



Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Justin - Choudhury, Tielemans - Pérez, Maddison, Barnes - Iheanacho. Entraîneur : Rodgers.

Trois minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Manchester City pour déjouer le plan de Burnley, qui attendait son hôte dans l'espoir de tenir le 0-0 le plus longtemps possible.Loupé, puisque Gabriel Jesus, au rebond à la suite d'un arrêt de Pope devant Bernardo Silva, a ouvert le score d'une tête plongeante. Une demi-heure plus tard, Sterling a finalisé le break à la suite d'un centre de Gündoğan. Un Sterling qui a loupé de peu le doublé peu après la pause, Pope se montrant vigilant et observant le pion de Mahrez être annulé pour hors-jeu.Mais ses partenaires se sont montrés beaucoup trop inférieurs au leader du championnat pour espérer quoi que ce soit (première frappe à la 64, par exemple), et lesrécupèrent donc le trône avec trois points d'avance sur United (et un match en plus à disputer). Treizième succès d'affilée toutes compétitions confondues, au passage.Deux changements dès la mi-temps, ça n'augure jamais rien de bon. La preuve avec Fulham, qui a procédé à un double remplacement lors de l'entracte en raison d'une première période peu convaincante : deux buts encaissés, signés Iheanacho (tête gagnante, sur une transmission de Maddison) et Justin (seconde passe décisive de Maddison), ont en effet plombé desbien trop faibles devant Leicester. Qui a tout de même flippé un peu, Mitrović et Adarabioyo se montrant dangereux.Reste qu'Areola a eu du boulot, s'interposant face à Söyüncü et voyant de nouvelles réalisations d'Iheanacho ou de Pereira être refusées. Pas suffisant pour que le podium échappe aux, toujours aussi sérieux.