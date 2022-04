City devance le Real au terme d'un match dingue

Ce devait être une demi-finale au sommet. Ça n'a pas loupé : mardi soir, Manchester City et le Real Madrid se sont castagnés dans un match d'anthologie où les coups de canon n'ont jamais cessé et où les bijoux se sont succédé. Finalement vainqueurs (4-3), les Citizens auront un tout petit avantage à défendre dans une semaine à Madrid. On a déjà hâte.

City pressé

40 - Karim Benzema est le 1er joueur à inscrire 40+ buts avec le Real Madrid sur une seule saison depuis Cristiano Ronaldo en 2017/18 (44). Sauveur ? #MCIRMA #UCL pic.twitter.com/K4ckhRIsOE — OptaJean (@OptaJean) April 26, 2022

Vinícius, l'action miroir

7 - Man City 4-3 Real Madrid is the joint-highest scoring ever Ligue des champions semi-final, along with Ajax 5-2 Bayern Munich (April 1995) and Liverpool 5-2 Roma (April 2018). Breathless. pic.twitter.com/AqUWHzY59A — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2022

City (4-3-3) : Ederson - Stones (Fernandinho, 36e), R. Dias (c), Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Silva, Mahrez, Foden, Jesus (Sterling, 83e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Real (4-3-3) : Courtois - Carvajal, É. Militão, Alaba (Nacho, 46e), F. Mendy - Valverde, Kroos, Modrić (Ceballos, 79e) - Rodrygo (Camavinga, 70e), Benzema (c), Vinícius Jr (Asensio, 88e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

On s'attendait à tout, sauf à ça. Mardi soir, à une marche de la finale de Saint-Denis, Manchester City et le Real Madrid se sont livrés une partie sens dessus dessous (4-3). Un combat de boxe, un vrai, où la brillante domination des locaux n'a pas empêché leurs visiteurs du soir d'afficher des ressources toujours plus surprenantes et Karim Benzema, de nouveau habillé de sa cape de super-héros, d'inscrire un énième doublé. On n'a pas fini de parler de cette rencontre, qui restera comme l'une des plus belles de l'histoire de la Ligue des champions. La manche retour s'annonce déjà bouillante.Il n'a fallu qu'un seul pressing, une seule possession et 93 secondes à Manchester City pour faire péter le verrou d'un Real privé de Casemiro, Riyad Mahrez déposant un bonbon pour la tête d'un Kevin De Bruyne qui s'était projeté. Neuf minutes plus tard, Phil Foden a étiré le blocet De Bruyne, encore lui, s'est retrouvé au centre : même sur un ballon difficile à exploiter, le goleador du moment Gabriel Jesus a fait flancher David Alaba pour faire le break. Foden a ensuite de nouveau mis au supplice la défense madrilène au quart d'heure de jeu et une récupération haute de Luka Modrić a permis à Vinícius Júnior de tenter sa chance (17).Alors que les visiteurs sortaient enfin de terre, un contre mené par De Bruyne a terminé par une mine dans le petit filet signée Mahrez, égoïste (26). La démonstration a continué, mais Foden a trop croisé (29) et Karim Benzema a sonné la révolte en trouvant le crâne de David Alaba, pas loin de la réduction du score (30). Et trois minutes plus tard après une frappe hors cadre signée Oleksandr Zinchenko de l'autre côté, KB9 a planté, évidemment, reprenant de sang-froid un bon service de Ferland Mendysur la seule miette qu'il aura à gratter dans le premier acte. De quoi réveiller le Real, Rodrygo butant sur Ederson dans la foulée (35).À la reprise, Mahrez a transpercé Éder Militão et le Real a été sauvé par le montant, puis par Dani Carvajal (48). Cinq minutes plus tard, une relance foireuse de Mendy et Vinícius Júnior a permis l'entrant Fernandinho - 37 ans dans huit jours - de déborder et envoyer une galette à destination de Foden, auteur d'une parfait coup de casque piqué. Sur une copie confirme de l'action précédente, Vinícius s'est rattrapé et est cette fois passé face à son compatriote, partant tout seul débreaker à son tourMoment qu'a décidé City pour calmer le jeu, réduire le pouls de la rencontre, confisquer la gonfle pendant une minute 48 puis piquer d'une praloche monumentale de Bernardo Silva, sur une action où István Kovács avait décidé de laisser jouer malgré une agression sur Oleksandr Zinchenko. De là, le retour de la folie : Riyad Mahrez a manqué un but d'anthologie (76), Luka Modrić n'a ps cadré du gauche (78), puis Aymeric Laporte a laissé traîner sa mimine et Benzema a pu illuminer une nouvelle fois la rencontre en s'offrant une panenka. Pour finir, Rúben Dias a manqué deux fois coup sur coup le 5-3 sur des ballons de Mahrez (85). Pas de panique : il restera 90 minutes pour encore faire trembler les filets une bonne dizaine de fois, dans huit jours à Madrid.