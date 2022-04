Lyon éjecté de la Ligue Europa par West Ham

Ratatiné par West Ham en quarts de finale retour de Ligue Europa après le nul obtenu à l'aller, l'Olympique lyonnais quitte la C3 par la petite porte. Logique : les Anglais menaient déjà 2-0 à la mi-temps, et même de trois buts dès la 48e minute...

Une montée en puissance anglaise, et deux pions en six minutes

Achevé dès le retour des vestiaires

Lyon (4-2-3-1) : Pollersbeck - Gusto, Denayer (Reine-Adélaïde, 88e), Lukeba, Emerson - Mendes, Ndombele (Paquetá, 46e) - Faivre (Tetê, 46e), Aouar (Barcola, 71e), Toko Ekambi - Dembélé. Entraîneur : Bosz.



West Ham (4-3-3) : Areola - Coufal, Diop, Dawson, Johnson - Souček, Rice (Benrahma, 90e), Fornals - Bowen, Antonio (Yarmolenko, 84e), Lanzini (Noble, 77e). Entraîneur : Moyes.

Le calendrier n'indique que la mi-avril, et le printemps vient à peine de s'ouvrir, mais pourtant... Pourtant, la triste saison 2021-2022 de l'Olympique lyonnais s'est manifestement achevée ce jeudi soir. Et de très, très moche manière. Au coup de sifflet final de cet OL-West Ham, les visages rhodaniens ne mentaient d'ailleurs pas tant ils étaient fermés. En quarts de finale retour de Ligue Europa, les Gones se sont fait dévorer par des Anglais bien plus puissants qu'eux en concédant trois tremblements de filets sans en faire vibrer. Une raclée qui fait suite au nul de l'aller et donc évidemment synonyme d'élimination pour le dixième de Ligue 1, largué en championnat (dix points de retard sur le podium, cinq sur le cinquième) en plus d'être condamné à un nouvel exercice à zéro titre. L'épopée européenne, elle, aura été plus courte que prévue.Cinquième minute de jeu, au Groupama Stadium. Visiblement très en jambes, Toko Ekambi provoque et dégaine. Malheureusement pour lui, son missile est renvoyé par le poteau d'Areola, et Gusto ne peut conclure au rebond. Le tournant du match ? Peut-être bien. Car la suite s'annonce cruelle pour les Lyonnais, qui dominent en début de partie (pressing haut, penalty refusé par la VAR sur un ballon touché du coude par Coufal...). Après une première occasion pour Bowen, dont l'enroulé manque la cible, West Ham plante en effet deux buts coup sur coup à l'approche de la mi-temps : d'abord grâce à une tête de Dawson sur corner, puis sur un tir de Rice dévié par Lukeba à l'entrée de la surface. Et voilà comment l'OL se retrouve avec deux réalisations de retard avant même la pause, son ticket pour le dernier carré de la C3 étant en train de se déchirer au lieu d'être composté.Des espoirs qui se transforment en cauchemar, donc, et qui s'anéantissent totalement dès le retour des vestiaires malgré deux changements réalisés par Bosz durant l'entracte (entrées de Paquetá et Tetê, sorties de Ndombele et Faivre) : sur une perte de balle française dans l'entrejeu, Fornals trouve l'excellent Bowen qui trompe le malheureux Pollersbeck (titulaire en l'absence de Lopes, blessé). 0-3, la fête est déjà finie pour les locaux même si elle n'a jamais vraiment commencé. Doucement, la rencontre perd alors en intensité. Entre une équipe sereine puisque qualifiée et une autre résignée, la partie tourne logiquement à l'amical malgré une réaction lyonnaise sur la fin. Dembélé tente par exemple de réduire le score, mais sa volée fuit le cadre. Comme Tetê, dont l'intérieur du pied trouve le petit filet sur un centre de Toko Ekambi. C'est ensuite Areola qui s'interpose devant Gusto, lancé dans un exploit personnel non fructueux. De son côté, Dawson règne en maître dans sa défense. Lui et ses partenaires verront les demi-finales de Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort, contrairement à leurs adversaires qui ne le méritaient de toute façon pas.