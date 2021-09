Lyon au finish, Bordeaux part mal contre Wolfsburg

EG

C’est peu dire que les Lyonnaises ne sont pas habituées à démarrer leur campagne européenne aussi tôt.Habituellement championnes de France, les Fenottes font cette fois leur entrée en Ligue des champions en passant par la case tours de qualification. Engagées face à Levante au deuxième tour ce mercredi, les filles de Sonia Bompastor mettent du temps avant de se mettre à l’abri. Il faut attendre la 80minute pour voir Melvine Malard ouvrir le score d’un plat du pied limpide façon Kyky Mbappé. Perle Morroni fait le break en remportant son duel deux minutes plus tard (2-0, 84). S’ensuit une fin de match galère, avec la réduction du score espagnole et l’expulsion de Selma Bacha dans le temps additionnel.Bordeaux aussi a sévèrement patiné. Face à Wolfsburg, les Girondines prennent trois buts sur des erreurs défensives. Mais leur réaction offensive est à souligner. À l’image du but de Katja Snoeijs sur le coup d’envoi suivant l’ouverture du score allemande (1-1, 14). En fin de match, Mickaëlla Cardia réduit l’écart (3-2, 70) et conserve l’espoir bordelais d’un exploit face aux doubles championnes d’Europe pour leur première en C1. Sans surprise, la Juventus et Häcken, victorieuses de leur match, devraient en être. Ça pourrait être plus compliqué pour le Sparta Prague, dominé par les Danoises de Køge.Dénouement des qualif’ mercredi prochain.