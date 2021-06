Modrić devient le plus vieux buteur croate à l'Euro

35a 286j - Luka Modric est désormais le joueur le plus jeune (22 ans et 273 jours contre l'Autriche en 2008) et le plus âgé (35 ans et 286 jours ce soir contre l'Écosse) à avoir marqué avec la Croatie à l'EURO. Délice. #CROSCO #EURO2020 pic.twitter.com/PI2HlZHiJy — OptaJean (@OptaJean) June 22, 2021

HB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Luka Modrić monopolise les records croates.Le temps s’est figé l’espace de quelques secondes ce mardi lorsqu’à la 62minute de Croatie-Écosse , Mateo Kovačić a transmis le cuir à Luka Modrić qui l'a propulsé de l’extérieur du droit en pleine lucarne . Outre la beauté et l’importance de ce but que Ricardo Quaresma n’aurait pas renié, Modrić est devenu le buteur le plus âgé de la sélection croate lors d’un Euro avec 35 printemps et 286 jours au compteur.S’il est le plus vieux buteur de la Croatie dans la compétition, « Zouko » est également le plus jeune croate à avoir planté lors d'un championnat d'Europe puisqu’il était l’unique scoreur d’Autriche-Croatie (0-1) lors de l'édition 2008. Il était alors âgé de 22 ans et 273 jours.Si l'on ajoute à cela son hymne de l'Euro 2016, on peut dire que Modrić aime l'Euro.