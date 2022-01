Ludovic Blas éjecte le Stade brestois de la Coupe

? CE BUT DE BLAS !? Énorme dégagement de Pallois ; Ludovic Blas s'occupe du reste !#FCNSB29 #CDF pic.twitter.com/Ld6PsAhplB — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 28, 2022

FCN (5-4-1) : Descamps - Corchia, Pallois, Girotto, Appiah, Merlin - Kolo Muani (Fábio, 88e), Pereira de Sa (Augustin, 74e), Chirivella (Cyprien, 83e), Coco (Moutoussamy, 74e) - Blas (c) (Geubbels, 75e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



SB29 (4-4-2) : Larsonneur - Duverne, Chardonnet (c), Hérelle, Brassier - Le Douaron (Saïd, 84e), Agoumé (Mbock, 60e), Belkebla, Honorat - Cardona (Faussurier, 60e), Satriano (Mounié, 60e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



La valeur marchande de Ludovic Blas vient encore de grimper de quelques millions.Accueillant le Stade brestois en huitièmes de Coupe de France ce vendredi soir, le FC Nantes a disposé de l'équipe de Michel Der Zakarian grâce à un joli doublé du gaucher (2-0). L'ancien Guingampais atteint la barre des dix pions toutes compétitions confondues.Les Canaris ont rapidement pris le contrôle du match et montré leurs intentions, avec Randal Kolo Muani repris in extremis (18) ou Ludovic Blas auteur de plusieurs tentatives dans les vingt premières minutes. Les Finistériens ont répondu par l'intermédiaire de Franck Honorat qui a trouvé les gants de Rémy Descamps (24), mais dans la foulée, Blas a profité d'un dégagement de 60 mètres de Nicolas Pallois pour signer un contrôle de classe et aller battre Gautier Larsonneur. La recrue brestoise venue de l'Inter Martín Satriano s'est ensuite illustrée (38).En deuxième, Nantes a repris de plus belle avec une occasion pour Andrei Girotto sur un coup franc de Quentin Merlin (50). Et sur une accélération de Kolo Muani, l'attaquant nantais a décalé Blas, qui a décoché une belle sacoche afin de signer le doublé. Brest a tenté de revenir dans le match par Honorat (64, 69), mais la triplette Appiah-Girotto-Pallois a tenu la baraque.[...]: on ne pourra pas dire que Pedro Chirivella ne nous avait pas prévenus