Lorient repasse devant Lens, Le Havre enchaîne

Vainqueur à Rodez (1-2), Le Havre reprend sa place dans le top 5 de Ligue 2 grâce à un Kadewere de retour sur le devant de la scène. Sur le même score, Lorient s'impose à domicile contre Grenoble, tandis que Lens chute dans le derby contre Valenciennes (2-0). Conséquence : les Merlus sont les nouveaux leaders du championnat. En bas de tableau, le Paris FC retombe dans la zone dangereuse après sa défaite à Nancy (2-0).

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après dix journées de championnat consécutives sans avoir connu la défaite, le Grenoble Foot 38 se rendait au stade du Moustoir avec l'objectif de poursuivre sur cette belle lancée en résistant aux offensives lorientaises. Un plan rapidement mis à mal, puisque Julien Laporte se retrouve à la conclusion d'un corner rapidement tiré par Fabien Lemoine pour ouvrir le score à bout portant. Devant au tableau d'affichage, Lorient profite à nouveau d'un mauvais alignement de la défense iséroise pour voir Yoane Wissa fusiller Brice Maubleu de près. Malgré la réduction de l'écart par Arsène Elogo, le GF38 va se manger les doigts d'avoir manqué son entame de match. Voilà comment Lorient s'assoit sur le trône de leader. Pour Grenoble, le retour à la maison s'annonce long et pensif., comme le pourcentage de buts marqués par Yoane Wissa sur les 18 dernières réalisations des Merlus. Costaud.C'est une cruelle statistique qui poursuit la dynamique de l'US Orléans : une victoire lors des vingt-et-une dernières journées de Ligue 2, complétant ce mauvais ratio avec avec sept matchs nuls et treize défaites. Contre l'AJ Auxerre, les visiteurs vont chuter une première fois à la suite d'une partie de billard conclue par Axel Ngando d'une jolie pichenette. Mais la lanterne rouge ne baisse pas les armes, et Joseph Lopy égalise peu avant la pause d'une frappe croisée. Au courage, Orléans s'arrache et va chercher le doublé suite à un nouveau tir de Lopy dans la lucarne gauche de Mathieu Michel. Fin du spectacle ? Non, puisque Mickaël Le Bihan vient arracher le point du match nul avec une reprise au point de penalty. Ouf., comme le nombre de points obtenus par Orléans en seize journées. Faiblard.Buts : Maziz (33) pour les Manceaux / Diarra (55) et Chouaref (67) pour la Berri.Dans ce match du bas de tableau, Le Mans et Châteauroux se sont frottés dans une opposition âpre et intense. En première période, les Manceaux prennent le dessus grâce à une frappe en pivot du pied gauche au ras du poteau signée Youssef Maziz. En deuxième période, ce sera au tour des Berrichons d'y aller de leur but avec une incursion victorieuse de Cheick Fantamary Diarra pour récompenser le bon début de reprise de la Berri. Et derrière ? Une victoire obtenu au courage pour Châteauroux, qui s'extirpe ainsi de la zone dangereuse. Ici, c'est la Berri., comme la température de l'air dans la fraîche soirée mancelle.Le moment était propice à rendre un bel hommage à Daniel Leclercq entre les deux voisins du Nord, comme en témoigne les maillots valenciennois floqués intégralement au nom de famille du Druide. Mais au lieu de cela, le match s'est transformé en boucherie. Expulsé pour une faute dans sa surface, Aleksandar Radovanovic offre à Malek Chergui la possibilité d'ouvrir le score. Le penalty est repoussé par Jean-Louis Leca, mais Laurent Dos Santos suit bien pour inscrire le premier but du derby d'une tête lobée. En deuxième période, les échauffourées continuent de plus belle mais les Lensois, réduits à neuf, n'y arrivent pas. Logiquement, Teddy Chevalier vient crucifier des Sang et Or qui lâchent leur place de leader. Et Leclerq dans tout ça ? Pas forcément très fier de ce match marqué par le mauvais esprit., comme le numéro associé au quotient intellectuel de Yannick Cahuzac, exclu lors de la pause pour s'être chauffé avec Malek Chergui avant de rentrer aux vestiaires. Bravo champion.Pour Ajaccio, il fallait faire fi de la dernière démonstration camblysienne sur la pelouse de Troyes et se dire qu'il s'agissait simplement d'un rendez-vous chez un club promu en Ligue 2. Mission accomplie, puisque l'ACA est parvenu à empocher les trois points. Comment ? D'une part, grâce à Gédéon Kalulu maître de son couloir droit au moment de croiser sa frappe pour ouvrir le score en début de partie. Dominateur et souverain histoire de prouver que sa place sur le podium de Ligue 2 n'est pas dû au hasard. En fin de match, Mounaïm El-Idrissy parachève le succès corse et permet aux siens de creuser l'écart sur les poursuivants : voilà l'AC Ajaccio à un tout petit point du RC Lens, premier club à avoir accès à une place de montée directe en Ligue 1., comme le nombre de points obtenus par Ajaccio en seize journées de Ligue 2. Balèze.Après son festival à domicile contre Guingamp lundi dernier, Le Havre est parvenu à enchaîner par une nouvelle victoire. Et pourtant, tout n'était pas parti du bon pied : suite à une mauvaise relance d'Ertuğrul Ersoy sur un tacle glissé évitable, Ayoub Ouhafsa ne se pose pas de question et envoie une praline sous la barre de Mathieu Gorgelin. Pour sa première dans son stade à Rodez, les locaux vont pourtant baisser le pied en deuxième période grâce au coaching de Paul Le Guen. Les deux entrants Jamal Thiaré et Alexandre Bonnet jouent un rôle prépondérant pour permettre à Tino Kadewere d'égaliser. Huit minutes plus tard, l'international zimbabwéen s'offre un doublé sur penalty d'un contre pied parfait. Avec six points en deux matchs, le HAC revient provisoirement dans le top 5 du championnat., comme le nombre de buts inscrits par Tino Kadewere en seize journées. Monstrueux.Parfois, les succès les plus courts sont les meilleurs. C'est ce que devra sans doute se dire Pascal Gastien à la fin de la réception des Chamois Niortais, même si l'entraîneur clermontois aurait sans doute aimé plus de réalisme de la part de son équipe, dominatrice de bout en bout dans cette partie. Mais en fin de compte, seul un tir du capitaine Jonathan Iglesias à la suite d'une combinaison avec Adrian Grbic fera mouche en première période. Et dans le deuxième acte ? L'expulsion d'Ibrahima Sissoko pour un coup de pied gratuit sur Johan Gastien sera à noter. C'est papa qui devait être content…, comme le nombre de tirs tentés par les Auvergnats dans la partie.Il y avait de quoi cogiter dans cette rencontre entre les deux anciens pensionnaires de Ligue 1 qui galèrent à enchaîner les prestations de haut vol dans l'antichambre nationale. Dans une rencontre animée, c'est d'abord Guingamp qui trouve le chemin des filets grâce une tête piquée de Yeni N'Gbakoto, bien servi sur un caviar de Youssouf Mchangama. Bonne nouvelle, car c'est un but qui assure déjà que la soirée ne se terminera pas avec un résultat nul et vierge ce soir en Ligue 2. Et pour le clou du spectacle ? Caen se rebiffe et finit par égaliser sur une percée centrale de Malik Tchokounté. Expulsé et visiblement hors de lui, N'Gbakoto termine ce duel en héros déchu. Dommage pour l'En Avant., comme le débriefing très synthétique de Pascal Dupraz face caméra après avoir expliqué que son équipe n'arrivait pas à lancer la machine. Finalement, personne n'est content.Solide, Nancy enchaîne sur sa série de onze matchs d'invincibilité en Ligue 2. Grâce à qui ? À Amine Bassi, auteur de l'ouverture du score tout en sang-froid sur un centre venu de la gauche de Saliou Ciss. En fin de match, Makhtar Gueye assure le succès aux siens dans un climat perturbé par la sortie de Vagner Dias sur blessure. Voilà l'ASNL placé à la huitième place du classement, tandis que Paris retombe dans ses travers et en subit les conséquences : les voilà dix-huitièmes, englués à la place de barragiste., comme le nombre de personne qui ont aimé voir la cheville de Vagner Dias tourner dans tous les sens avant de voir le Capverdien quitter la pelouse sur civière...