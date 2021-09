Liverpool et Manchester City filent en huitièmes

Norwich City (3-3-2-2) : Gunn - Gibson, Hanley, Omobamidele - Giannoulis, Rupp, Mumba (Rashica, 69e) - Lees-Melou (Dowell, 77e), Gilmour - Tzolis (Pukki, 69e), Idah. Entraîneur : Daniel Farke.



Liverpool (4-3-3) : Kelleher - Bradley, Konaté, Gómez, Tsimikas (Robertson, 66e) - Keita (Morton, 46e), Jones (Henderson, 87e), Oxlade-Chamberlain - Gordon, Minamino, Origi. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Manchester City (4-3-3) : Steffen - Egan-Riley, Burns, Mbete, Wilson-Esbrand (Mcatee, 72e) - Lavia, De Bruyne, Foden - Sterling, Torres (Palmer, 72e), Mahrez. Entraîneur : Pep Guardiola.



Wycombe Wanderers (4-3-3) : Stockdale - Jacobson, Gape (Scowen, 75e), Stewart, Tafazolli - Wheeler, Kaikai (Horgan, 68e), Hanlan - Akinfenwa (Vokes, 65e), Obita, McCarthy. Entraîneur : Gareth Ainsworth.

QB

Les Canaris rient jaune.Rapidement mené au troisième tour de la Carabao Cup avec l'ouverture du score de Takumi Minamino (4), Norwich a eu les occasions de revenir à égalité face à Liverpool. Notamment sur un penalty concédé par le jeune Conor Bradley (18 ans), tiré par Christos Tzolis, mais repoussé par Caoimhin Kelleher (42). Pierre Lees-Melou s'est lui aussi retrouvé en position de conclure dans la surface, mais sa frappe s'est envolée (47). Et avec elle, les espoirs de la lanterne rouge de la Premier League.Passeur décisif en première période, Divock Origi a fait le break en croisant sa tête sur un centre de Kostas Tsimikas (50). Minamino a achevé cette belle soirée en claquant son doublé (80). Un succès marqué par la 50apparition du local Curtis Jones, à 20 ans seulement, et par la première de la pépite Kaide Gordon (16 ans), auteur d'un tir du gauche qui a rasé le poteau (24). Le futur de Liverpool s'annonce comme le sourire de Jürgen Klopp :L'Etihad glacé, puis l'Etihad libéré.Wycombe a créé la sensation en ouvrant le score par l'intermédiaire de Brandon Hanlan, buteur à la suite d'un corner mal négocié par la défense de City (22), composée de quatre joueurs qui faisaient leurs débuts avec les A - Conrad Egan-Riley, Finley Burns, Luke Mbete et Josh Wilson-Ebrand. Bousculé, le quadruple tenant du titre a néanmoins fini par trouver son rythme de croisière pour marcher sur le cinquième de League One.Kevin De Bruyne (29) et Riyad Mahrez (43) ont remis les pendules à l'heure, avant que Phil Foden transperce les gants de David Stockdale (45+1). Ferrán Torres a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice sur un service de ce même Foden, auteur de sa deuxième passe décisive du soir (71). Mahrez (83) et leCole Palmer (88) ont parachevé le festival offensif. Quand on se prépare à enchaîner trois déplacements à Chelsea, Paris et Liverpool, on ne dit pas non à une petite balade de santé.