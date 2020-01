Live : Gaitán attendu par le LOSC, le dernier jour du mercato en direct

C'est ce vendredi, à minuit, que se clôt le mercato hivernal en Europe. Alors pour suivre tous les transferts foireux, les prêts malins et les panic buys, c'est par ici. Au menu : un peu de Yannick Ferreira Carrisco, beaucoup d'Olivier Giroud, une pincée de Steven N'Zonzi et une flopée de seconds couteaux aux envies d'ailleurs. Banzaï.

? OFFICIEL - Ryan Ponti rejoint l'AJ Auxerre ?Le milieu de terrain offensif de 21 ans sera intégré dès les prochains jours à l’effectif de notre équipe réserve évoluant en National 3.Bienvenue Ryan ?⚪️ pic.twitter.com/TqiKapUFuL — AJ Auxerre (@AJA) January 31, 2020

En marge de la conférence de presse, #Leonardo s'est présenté à la presse. Dossier #Cavani clôt, il est "disponible" pour le reste de la saison. Concernant #Kurzawa, accord PSG-Juve-De Sciglio, mais Juve a fait marche arrière. Rideau pour le Mercato hivernal. @Europe1 #Europe1 — Julien Froment (@JulienFroment) January 31, 2020

✒ Vincent Koziello rejoint le club de la capitale jusqu'à la fin de la saison ? #TeamPFC — Paris FC (@ParisFC) January 31, 2020

Demir Grup Sivasspor'umuz, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.? https://t.co/7o98zZ7t7D pic.twitter.com/T3xyezHmRL — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) January 31, 2020

? Francisco TrincãoAgreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020

? Emre #Can ist da! Der Mittelfeldspieler ist am Freitagvormittag in #Dortmund eingetroffen und wird in Kürze den Medizincheck absolvieren. ? Hier gibt‘s exklusive Bilder (RN+): https://t.co/yhO2ZZOR5M (Foto: @RN_Florian) pic.twitter.com/OCZHDXg53O — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) January 31, 2020

Par Douglas de Graaf

Aaaah unintéressant ! Angeliño, le latéral gauche de Manchester City, va être prêté à Leipzig. Pourquoi c'est intéressant ? Ben parce que notre Benjamin Mendy national va avoir un peu moins de concurrence sur son flanc gauche, pardi ! C'est pas un vulgaire Oleksandr Zinchenko qui va le faire tressauter, quand même.Bon, vu qu'il y autant d'officialisations que d'arbres en Australie en ce moment, on va parler des quasi-officialisations. Et plus précisément du côté de Nantes. Les Canaris ne font pas les choses à moitié : ils vont se faire prêter non pas un, mais deux latéraux droits. Le premier : la grosse cote Moussa Wagué (Barça). Le second : le méconnu Wajdi Kechrida (Etoile Sportive du Sahel). Il y en a un qui va mettre la Ligue 1 dans sa poche, et l'autre qui devrait la regarder depuis le banc.Des nouvelles de Karim Hafez. Ce nom ne vous dit rien ? Les supporters des Sang et Or, eux, le connaissent par coeur. Le latéral gauche égyptien, passé par Lens, est prêté par Wadi Degla (un club de son pays) au Yeni Malatyaspor (un club turc). On s'en fout ? Oui, bien sûr, mais on a bien le droit de prendre des nouvelles d'un ancien Lensois, non ?La magie de la Coupe de France, c'est pas du vent ! La preuve, Ryan Ponti a profité du parcours émoustillant des Réunionnais de la Saint-Pierroise pour s'offrir un transfert à Auxerre. Le milieu offensif de 21 ans (le grand bonhomme du 32de finale face à Niort) sera à disposition de l'équipe réserve, qui évolue en N3.Aaaah Burnley. Le foot anglais qu'on aime : du, des bus garés sur tous les terrains de Premier League, un effectif quasi-exclusivement britannique, aucune folie sur le mercato. Eh bien ? Eh bien le club du nord-ouest a signé son transfert le plus onéreux de la saison pour attirer Josh Brownhill (Bristol). Et 10 millions d'euros, pour Burnley, c'est une montagne d'argent. Alors on espère juste une chose : que le milieu de 24 ans rentabilise cet investissement. Merci d'avance, Josh.On franchit le Rhin, direction Francfort. L'Eintracht a aggrippé Stefan Ilsanker, du RB Leipzig, qui connaît visiblement la définition du mot « dégraisser » . L'expérimenté milieu défensif autrichien de 30 ans arrive justement pour distiller ses précieux conseils à Almamy Touré, Evan N'Dicka et Simon Falette. C'est pas beau tout ça ?Sainté se chauffe. Bon c'est pas dinguo non plus : les Verts misent sur le futur avec Yvann Maçon, jeune latéral droit de Dunkerque (leader de National).Que c'est calme, nom d'une pipe. Un peu de foot français pour être chauvin : le latéral gauche du Stade Rennais, Souleyman Doumbia, est prêté à Angers jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. A 23 ans, l'international ivoirien ne s'est jamais imposé chez les Rouge et Noir. Il devra pallier l'indisponibilité longue durée de Rayan Aït-Nouri au SCO.Allez, on se fait un petit point pour synthétiser les mouvements les plus importants de la journée. Avec une mauvaise nouvelle pour commencer : Olivier Giroud reste à Chelsea, vu que lesne veulent pas le laisser partir. Le Barça a claqué 31 millions d'euros pour un jeune ailier de Braga, le très prometteur Francisco Trincão. Un peu de romantisme, aussi, avec le retour de Yannick Ferreira Carrasco à l'Atlético de Madrid. Ah, et Arsenal s'est fait prêter Cédric (Southampton). Pourquoi pas, quand on a déjà Hector Bellerin et Ainsley Maitland-Niles. En France, Adrien Tameze (Nice) a été prêté avec option d'achat à l'Atalanta, Vincent Koziello escompte se relancer en prêt au Paris FC, tandis que le LOSC attend le raffiné Argentin Nicolás Gaitán. Et sinon, on attend toujours que Steven N'Zonzi n'entourloupe pas le Stade Rennais et qu'Emre Can dise oui au Borussia Dortmund.S'il y a des supporters du PSG sur ce live, sachez que vous perdez votre temps en traînant par ici. En marge d'une conférence de presse, Leonardo a confirmé que le mercato hivernal du club était clôt. Avec une excellente nouvelle (Cavani reste), et une moins bonne (Kurzawa reste). Mais restez quand même hein, je suis sûr qu'ils vont nous faire une Barça à la Francisco Trincão (31 patates pour le jeune Portugais).Hertha et Fiorentina, même combat. Faute de jouer les trouble-fête dans leur championnat (pour le moment), les deux clubs se rabattent sur le. Troisième transfert pour laen ce vendredi saint, avec le prêt de Christian Kouamé (22 ans) en provenance du Genoa. Prêt avec obligation d'achat, faut-il le préciser.OK donc le Hertha Berlin c'est vraiment la nouvelle puissance financière d'Europe. Après avoir balancé 58 plaques sur Lucas Tousart et Krzysztof Piątek,s'est offert Matheus Cunha, l'attaquant brésilien de Leipzig, contre 15 millions d'euros. Pour avoir vu jouer le loustic quelques fois, il y a du talent à revendre. Qui c'est qui va rouler sur le Bayern, le Borussia et le RB en deuxième partie de saison ?C'est fait pour Vincent Koziello. L'ancien international espoirs est prêté au Paris FC jusqu’à la fin de saison. Si vous n'avez pas encore fait votre mercato Ligue 2 à MPG, vous savez ce qu'il vous reste à faire.Qu'est-ce qu'on l'aime Keisuke Honda. Insaisissable, évanescent, déroutant, l'attaquant japonais de 33 berges s'embarque pour une nouvelle aventure à Botafogo (Brésil). De quoi se rapprocher du Cambodge, dont il est toujours le sélectionneur.Ca bouge au LOSC ! Alors qu'Adama Soumaoro va être prêté au Genoa, les Dogues se préparent à accueillir Nicolás Gaitán, le milieu offensif argentin de 31 ans. Libre depuis sa dernière aventure au Chicago Fire, l'international(19 sélections) et ancien esthète du Benfica serait tombé d'accord avec les Dogues selon Tyc Sports . On y croit ou on n'y croit pas à ce joli pari ?Fans de Manchester United, j'ai eu une bonne nouvelle pour vous : lesont signé leur deuxième grosse recrue de l'hiver. Salomon Rondon ? Islam Slimani ? Non, Nathan Bishop, 20 ans, gardien de but, 37 caramels encaissés en 12 matchs de League One avec Southend cette saison. C'est vrai qu'avec David De Gea et Dean Henderson (prêté à Sheffield United), Man U avait urgemment besoin de se renforcer à ce poste.Bon ben voilà, Bordeaux aurait trouvé un accord avec la Real Sociedad pour le transfert de Ruben Pardo, selon. C'est la deuxième fois qu'on nous dit qu'un club a fini son mercato, alors que ça continue de négocier en loucedé. Ca suffit l'esbrouffe, non mais.: Steve Bruce, le manager de Newcastle, nous apprend que lesauraient dû taper le plus gros transfert de leur histoire avec Boubakary Soumaré. 54 millions d'euros pour le diamant de Lille, saperlotte. Seul hic : si les Dogues avaient bien accepté l'offre, c'est le joueur lui-même qui l'a refusée pour rester dans le Nord. Quel flair.Oh noooon Petar Škuletić quitte Montpellier. Le grand attaquant serbe est prêté à Sivasspor, qui n'est autre que le tonitruant leader de Turquie. En Ligue 1, le dernier avant-centre de ce genre qui avait été prêté en Turquie, c'était Kostas Mitroglou. Pour la réussite qu'on lui connaît.C'EST FAIIIIIT ! Richairo Živković a signé à Sheffield United, bordel. Elle est là, ma pépite néerlandaise qui va enfin montrer au monde entier ce qu'elle vaut réellement. Bon, après avoir échoué à s'imposer à l'Ajax, le tueur aujourd'hui âgé de 23 ans a vivoté à Oostende (Belgique) et CC Yatai (D2 chinoise). On part de loin. Mine de rien, la superbe première partie de saison dessemble leur donner des ailes.» attendue à Bordeaux, a affirmé Paulo Sauso en conférence de presse. Si on suit l'exemple du Barça, les Girondins vont donc logiquement claquer 15 briques pour un avant-centre panaméen à peine majeur.Vincent Koziello (Cologne) devrait bientôt passer sa visite médicale pour signer au Paris FC. Passer de « futur Iniesta français » à coéquipier de Jérémy Menez et Jonathan Pitroipa en deux ans, c'est rude.Des nouvelles de Kamil Grosicki, vous en rêviez, on le fait. Et si on vous dit que l'ancien Rennais sera la nouvelle terreur de Premier League la saison prochaine, à 32 ans ? Sans blague, le Polonais a rejoint le leader de Championship, West Bromwich Albion, pour 18 mois. Tremble, Virgil van Dijk.Nooooon, Olivier Giroud qui fait le gentil professionnel et qui s'est entraîné normalement ce vendredi, selon. Où sont tes valeurs, football ? Je vais lui coller un Wesley Saïd dans les pattes à notre ami Olive, il va apprendre ce que c'est que de faire grève.Bon, ça s'est un peu calmé depuis la surprise Francisco Trincão au Barça et le retour attendu de YFC à l'Atlético de Madrid. A noter tout de même : la Fiorentina a envie de bombarder en ce dernier jour de mercato. Après Duncan, laa attiré Igor, défenseur polyvalent de la SPAL. Le Brésilien de 21 ans est prêté deux ans avec obligation d'achat. Toujours plus tirées par les cheveux, ces opérations de transferts.Que c'est beau les histoires d'amour qui reprennent leur cours après un. Yannick Ferreira Carrasco fait son retour à l'Atlético de Madrid, eh oui. C'est dire à quel point Thomas Lemar fait l'unanimité. Bon, l'ailier gauche belge est simplement prêté jusqu'à la fin de la saison par son club chinois de Dalian. Mais lesdisposent d'une option d'achat, et vu le nombre d'ennemis que s'est fait Carrasco à Dalian ( bagarre tourisme à l'entraînement ), nul doute que le Belge a déjà réservé son billet d'avion retour.le Barça qui sort finalement l'artillerie lourde alors que lesavaient juré qu'ils ne toucheraient à rien ! Eh bien visiblement, 31 millions d'euros pour un jeune Portugais sans références de 20 ans, c'est pas grand-chose. Le nom du petit bonhomme ? Francisco Trincão, ailier droit au Sporting Braga. Il a signé jusqu'en 2025, tout en restant dans son club jusqu'à la fin de la saison. Ah, dernière chose : sa clause libératoire est de 500 millions d'euros.Allez, un petit point Italie pour faire plaisir au amateur du. Alfred Duncan, le milieu italo-ghanéen de Sassuolo, change d'air en ralliant la Fiorentina (contrat signé jusqu'en 2024). Quant à l'éternel espoir jamais devenu grand, Iago Falque, il est prêté par le Torino au Genoa pour 6 mois. Il a déjà 30 ans le lascar, quand même.On l'avait presque oublié : Emre Can,à la Juve, s'apprêterait à faire un retour triomphal au pays. Au Borussia Dortmund, pour être précis. L'ancien milieu de Liverpool a été aperçu à proximité des installations du BvB et devrait passer sa visite médicale dans la journée. Un prêt avec option d'achat de 30 briques est à l'ordre du jour.Le Barça ne bougera pas une oreille ce vendredi. C'est son directeur des relations institutionnelles qui l'a martelé à l'a chaîne du club, après l'imbroglio Cédric Bakambu . Merci le Barça, super sympa d'animer ce dernier jour. N'est pas Olympique Lyonnais qui veut : Rudi Garcia a promis de remuer ciel et terre pour dénicher un défenseur central. Ca c'est mon Rudi.Et sinon, Mehdi Zeffane a signé en Russie, au Krylia Sovetov Samara, avant-dernier du championnat. Il fera toujours meilleur temps qu'à Rennes.Alerte pépite. Ianis Hagi, qui devait faire du sale à Genk, mettra finalement tout le monde d'accord aux Rangers. Le milieu offensif roumain, fils de la légende Gheorghe, a été prêté six mois au club écossais - avec option d'achat exclusive. Et qui de mieux que Steven Gerrard pour le faire exploser ? Pour rappel, le gamin de 21 ans avait stupéfié son monde lors de l'Euro espoirs 2019.Ha ha, les Girondins de Bordeaux qui font les morts, on adore.nous apprenait mercredi que le club au scapulaire avait transmis une offre au Rio Ave pour son attaquant international iranien Mehdi Taremi. Offre de 2,5 millions d'euros que le club portugais a acceptée. Sauf que depuis, Bordeaux ne donne apparemment plus de nouvelles, toujours selon L'Equipe . Superbe.Aaaaah, enfin de quoi se mettre sous la dent : Cédric, le latéral portugais de Southampton, débarque en prêt à Arsenal. C'est quoi leur délire, aux? Recruter des défenseurs qui ne savent pas défendre ?: Et pour les amoureux du Stade Rennais, sachez que la venue de Steven N'Zonzi devrait être ficelée aujourd'hui, en prêt. Une excellente nouvelle pour toutes les parties concernées. A moins qu'il nous fasse une David De Gea ou une Gaël Kakuta. Préparez bien vos documents, dirigeants Rouge et Noir, et surtout, envoyez-les à temps.L'autre bombe du jour, c'est le possiblede Gareth Bale à Tottenham. Une rumeur bidon du? Même pas, on parle bien d'une info du vénérable, qui affirme que le président des Spurs Daniel Levy s'est déplacé à Madrid pour gérer le doss'. Et on se montrerait même confiant du côté de Londres...Pas d'énormes coups de tonnerre à prévoir lors de cet ultime jour de mercato, mais un homme devrait l'animer pendant toute la journée : Olivier Giroud. L'attaquant de Chelsea veut absolument trouver une porte de sortie en vue de l'Euro 2020... ce que les Blues refusent catégoriquement , à cause de la blessure de Tammy Abraham. Qu'à cela ne tienne,nous apprend que l'Olive serait prêt à sécher l'entraînement pour se barrer, tandis que lejure que la Lazio va revenir à la charge d'ici minuit. Quant auxde Tottenham, rien ne dit qu'ils ne vont pas dégainer une dernière offre en douce à la dernière seconde. Affaire à suivre !Autres mouvements notables : Adrien Tameze, le milieu de Nice, a été prêté avec option d'achat à l'Atalanta, tandis que Danny Rose (Tottenham) a été prêté à Newcastle et que Sheffield United a déglingué sa tirelire pour Sander Berge, le milieu norvégien de Genk. 25 millions d'euros quand même.On démarre par un petit récap' de ce qu'il s'est passé ce matin et pendant la nuit dernière. Et il y avait plutôt du lourd au menu. Barré par Marco Reus et Erling Braut Håland au Borussia Dortmund, Paco Alcácer est retourné en Espagne, à Villarreal . Le Hertha Berlin a réalisé un immense coup en attirant Krzysztof Piątek , l'attaquant de l'AC Milan, contre 38 millions d'euros. Mais surtout, l'illustre Nolan Roux est de retour en Ligue 1, à Nîmes . Et ça, ça fait bougrement plaisir.Salut les gredins ! On est vendredi, dernier jour de la semaine de travail, mais aussi dernier jour de ce mercato hivernal 2020. Le moment de tout donner, en somme. Car à minuit, il sera trop tard. C'est parti pour les hostilités !