Lille renverse Lyon et conserve son trône

Renversant ! Après avoir été mené de deux buts en première période, Lille a renversé la vapeur et reste leader de Ligue 1 (2-3). Auteur d'un doublé et une passe décisive, Burak Yılmaz est le grand bonhomme de la victoire des Dogues au Groupama Stadium.

71

Un poison nommé Memphis

L'antidote Yılmaz

Lopes - Bard, De Sciglio, Marcelo, Dubois (Belamri, 79e) - Caqueret (Aouar, 79e), Mendes - Toko Ekambi (Kadewere, 73e), Paqueta (Guimarães, 64e), Depay - Slimani (Cornet, 73e). Entraîneur: Rudi Garcia.



Maignan - Bradarić (Reinildo, 46e), Botman, Fonte, Çelik - Sanches (Xeka, 73e), Soumaré, André (Bamba, 61e), Ikoné (Araujo, 73e) - David (Yazıcı, 80e), Yılmaz. Entraîneur: Christophe Galtier.

C'est une malédiction qu'il fallait mettre de côté. Depuis le 5 octobre 2014 et un triplé d'Alexandre Lacazette au stade Gerland, Lyon n'avait plus battu le LOSC à domicile en Ligue 1. Ce dimanche soir, l'OL menait 2-0 et avait les cartes en main pour boucler un succès déterminant dans la course à la Ligue des champions. C'était compter sans le gang lillois et son roi. Son nom ? Burak Yılmaz. Grâce à un ballon piqué plein de sang-froid au-dessus d'Anthony Lopes, l'international turc a offert un succès capital à Lille dans la conquête du titre de champion de France. De son côté, Lyon miaule : voilà les hommes de Rudi Garcia à quatre longueurs de l'AS Monaco et du podium.Christophe Galtier avait beau l'avoir envisagé, Lille ne compte pas se retrouver quatrième à l'issue de cette trente-quatrième journée. Problème : Paris et Monaco ont gagné, et l'OL compte bien profiter de la venue des Dogues pour les tenir en laisse. Dans les faits, l'animation offensive lyonnaise fait rapidement effet : sur un subtile service de Memphis Depay, Islam Slimani préfère le lob à la frappe en puissance devant Mike Maignan, mais sa tentative termine juste au-dessus (17). D'abord croqueur, l'avant-centre algérien se mue en tueur à la conclusion d'un mouvement collectif où Maxence Caqueret prend le dessus sur un Domagoj Bradarić trop tendre. En guise de réponse, Jonathan David pense égaliser avant que l'arbitre de touche ne signale un hors-jeu de Burak Yılmaz.Trop timoré, le LOSC souffre et ne doit son salut qu'à un sauvetage de José Fonte devant Memphis Depay (27). Au bout d'une demi-heure de jeu, une statistique symbolise le rythme de la partie : l'OL a remporté 71% des duels depuis le début de la rencontre. Véritable venin dans la défense nordiste, Depay est à l'origine d'un coup franc vicieux où Sven Botman et Maignan se télescopent, laissant Fonte surpris au moment de dévier le ballon dans ses propres filets. Lille a-t-il laissé filer le trône de Ligue 1 ? Peut-être. Mais Lille n'abdique pas. Au moment où ses coéquipiers ont la tête dans le seau et s'apprêtent à rentrer aux vestiaires, Burak Yılmaz prend ses responsabilités et envoie un puissant coup franc dans la lucarne d'Anthony Lopes. Et si ?Hélas pour Lille, son flanc gauche continue de prendre l'eau. Les facéties de Karl Toko-Ekambi débouchent sur une reprise trop écrasée de Depay (52). Mais heureusement, Galtier voit son poulain Reinildo monter en régime façon diesel : le latéral mozambicain permet à Benjamin André de solliciter Lopes pour un arrêt (59), puis Yılmaz profite de l'erreur de Lucas Paqueta pour mettre Jonathan David en orbite. Si les Gones tirent la langue, Thiago Mendes a toujours faim : son missile du pied droit prend la direction du but, mais Maignan réalise une claquette fabuleuse (67). En contre, le LOSC cherche un troisième but, mais David ne profite pas de l'offrande de l'inspiré Yılmaz (70). Cela dit, l'énergie a changé de camp. Lille mène la danse, et Luiz Araújo voit son tir flirter avec la barre transversale (77). Et puis le match a choisi son souverain : le roi de la jungle est mort, vive le roi Burak.