Paulo Fonseca à l'école des fans

Les quelques sifflets entendus lors de Lille-Reims (1-1) ont piqué Paulo Fonseca puis entraîné une semaine d’incompréhension entre une partie des fans lillois et l'entraîneur portugais qui a calmé le jeu ce vendredi en conférence de presse. Une curieuse façon pour le LOSC de démarrer l’année, alors que la formation lilloise a encore tout à jouer.

Tout reste à faire

Par Andrea Chazy

Pour 2023, certains prennent de bonnes résolutions et ne les tiennent pas. D’autres n’en prennent pas et n’ont pas ce problème. Le LOSC fait partie de la seconde catégorie : attaquer le mois de janvier en parvenant à s’offrir une polémique 100% maison, peu de gens l’avaient vu venir. Pour celles et ceux qui auraient loupé l'épisode précédent, il y a quasiment une semaine, au sortir d’un frustrant nul face à Reims (1-1) marqué par quelques sifflets, Paulo Fonseca balançait sans prévenir, le visage fermé :. De quoi provoquer l’ire de certains, comme les Dogues Virages Est (DVE) - le principal groupe ultra lillois qui avait boycotté les quinze premières minutes de la rencontre pour protester contre l’horaire du match qui se jouait un lundi à 17h - qui assénaient dans un communiqué, publié ce jeudi soir, notamment ce passage destiné à leur tête pensante :Un climat qui commençait à devenir un poil anxiogène et qui a poussé, ce vendredi en conférence de presse avant le match de Coupe de France qui oppose ses Dogues à l’ESTAC ce dimanche (20h45), l’entraîneur portugais à présenter des excuses devant l’emballement qui a rythmé la semaine nordiste :Irréel alors que sur le papier, tout roule plutôt correctement depuis le début de saison.Un bon coup de lance à incendie sur un départ de feu qui n’aurait jamais dû avoir lieu. Voilà comment résumer en une phrase les péripéties qu’a traversées le club nordiste. Le point de départ, ce sont donc ces sifflets entendus lors de certaines séquences du jeu du LOSC combiné au premier quart d’heure silencieux des ultras lillois. Si le second argument s’entend totalement et ne vise donc ni le club ni le coach, les sifflets sont plus difficiles à comprendre. Depuis le début de la saison, le LOSC produit l’un des plus beaux jeu du championnat et ses résultats - parfois certes pas à la hauteur du contenu proposé - lui permettent encore aujourd’hui de prétendre à l’Europe. Quel genre de supporter peut sincèrement siffler sa propre équipe sur une phase de jeu lors du premier match de l’année civile, après six mois globalement satisfaisant et deux sans avoir vu jouer son équipe ?Là, l’idée n’est pas d’expliciter que Paulo Fonseca n’est pas critiquable et qu’il aurait un statut d’intouchable du fait de son parcours ou de sa volonté de proposer un jeu offensif. Simplement de ne pas se montrer amnésique : l’an dernier, malgré un parcours historique en Ligue des champions, les fans lillois se sont montrés en colère du jeu de transition (et parfois minimaliste) proposé par Jocelyn Gourvennec ainsi que des résultats en championnat. Évidemment, ces Dogues à mi-parcours doit composer avec des progrès à faire - dans la finition, notamment - et des secteurs à améliorer pour prétendre retrouver les plus hautes sphères du championnat. Hormis l’historique déroute à domicile face au PSG en août, le LOSC s’est toujours bien comporté face aux grosses cylindrées (Lens, Monaco) et quand elle n’a pas gagné, elle a brillé dans le jeu et aurait mérité mieux (Rennes, Lyon). Le calendrier plutôt favorable (Troyes en Coupe de France puis en Ligue 1 à domicile, Brest à l’extérieur) devrait permettre à Fonseca et aux aficionados du LOSC un peu en colère de recoller les morceaux. À mi-parcours, tout est encore possible : le LOSC ne pointe qu’à six points du podium et de l’OM et peut également rêver d’une épopée en Coupe de France. Encore faut-il que les résultats suivent.