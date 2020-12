Lille arrache un précieux succès à Montpellier

Bousculé et rejoint deux fois au score par un Montpellier joueur, Lille a su tirer profit des errements défensifs héraultais pour repartir de la Mosson avec trois points précieux (2-3). Plus réalistes, les hommes de Christophe Galtier maintiennent la cadence et conservent leur place de co-leader.

1

André, le miraculé

Ristić dans le trou, Delort sur un nuage

Montpellier (4-3-3) : Omlin - Sambia, Hilton, Congré, Ristić (Oyongo, 78e) - Mollet, Ferri, Chotard - Laborde, Delort (Mavididi, 78e), Yun (Dolly, 73e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Lille (4-4-2) : Maignan - Çelik (Djaló, 26e), Fonte, Botman, Reinildo (Bradarić, 58e) - Weah (Yazıcı, 75e), André (Soumaré, 46e), Xeka, Bamba - Ikoné, David (Yılmaz, 75e). Entraîneur : Christophe Galtier.

On l'a vu entrer à droite, à gauche, devant et même derrière, comme latéral droit à Brest. Ce soir, Timothy Weah a exceptionnellement débuté, et l'a bien rendu à Christophe Galtier. Titulaire pour la première fois de la saison en Ligue 1, l'attaquant américain a célébré l'événement en inscrivant son deuxième pion en une semaine, après celui contre Dijon. Ce, au terme d'une action d'école : un appel croisé dévastateur pour Ristić, resté dans les starting-blocks, un service de Xeka dans l'intervalle qui fracture la défense montpelliéraine, un contrôle à l'extrême limite du hors-jeu et une finition soyeuse de l'extérieur du pied droit. Clinique. Et crucial : lancé par son numéro 22, Lille a trouvé les ressources pour l'emporter à Montpellier (2-3), malgré deux égalisations héraultaises. Dont une sensationnelle d'Andy Delort.L'issue de ce choc aurait elle été différente si Clément Turpin n'avait pas réprimé son geste, et infligé une deuxième biscotte en trois minutes à Benjamin André, déjà auteur de son quatrième taquet ? Séché par l'ancien Rennais à qui il venait de coller un petit pont, Jordan Ferri a sûrement sa petite idée sur la question. Timothy Weah n'en a lui sans doute rien à cirer : pas suivi par Ristić, couvert par Hilton et servi sur un plateau par Xeka, le fils de Mister George peut s'en aller concrétiser la première occasion lilloise de la soiréeEt infliger ainsi à Montpellier, 19défense à domicile au coup d'envoi, son 17but de la saison à la Mosson. Indigne d'un prétendant à l'Europe. Déjà dangereux sur corner avant le but (18), Hilton tente bien de se rattraper, mais son coup de casque est claqué par Maignan (32). Tout heureux de voir celui de Mollet fuir le cadre à six mètres (34), le portier lillois voit Omlin répliquer à distance avec une superbe envolée (37). Tant pis pour la frappe puissante et flottante de Xeka : certes froissé à la pause, Montpellier peut remercier son portier.Et son buteur en chef adjoint, Gaëtan Laborde. Sur un corner concédé par Botman, botté par Mollet et dévié au premier poteau par Congré, l'attaquant héraultais devance son garde du corps néerlandais et bat Maignan de la tête, de près. Et évacue ainsi la frustration grandissante du MHSC, fraîchement privé d'un péno initialement sifflé pour une main supposée de Fonte. Un choix en fait logique de la part de Clément Turpin, comme celui de sanctionner l'intervention de Ristić sur David dans la surface. Sentence sereinement transformée par Ikoné. Pour une joie de bien courte durée : à la réception d'un centre de Sambia, Delort s'envole et claque un retourné monstrueux qui ramène la Paillade à égalitéÀ l'origine de l'action et source permanente de danger, Mollet enchaîne avec un pétard en angle fermé éteint avec les moyens du bord par Maignan (74). Un tournant, un autre : trouvé dans la surface par un Bradarić fauché en bout de course, Yılmaz profite de l'avantage laissé par Clément Turpin pour faire parler son sang-froid. Bien arbitré ? Respectivement averti et exclu, Ferri et Der Zak' ont bien leur avis sur la question. Mais le Roi Burak, les Dogues et Maignan, épaulé au buzzer par sa barre, s'en tapent, là encore : auteurs malgré cet ultime coup franc héraultais de leur septième match sans défaite en Ligue 1, ils passeront les fêtes bien au chaud, tout en haut. Sur les genoux de l'autre leader, l'Olympique lyonnais.