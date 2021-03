Lille et Angers grimpent dans les huitièmes

Romorantin 1-3 Châteaubriant

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le leader du championnat file en huitième et c'est presque son hôte qui a fait tout le travail, avec deux CSC. Sérieux d'entrée, Lille a rapidement ouvert le score sur un geste malheureux d'Alexandre Durimel, buteur contre son camp (9). Luiz Araújo a manqué le break (50) et c'est finalement Xeka qui a doublé la mise après un travail de Renato Sanches (71). David Pollet a permis aux Corses de ne pas finir fanny (87), mais entretemps la machine Jonathan David avait provoqué le deuxièmede la soirée, signé Malick Lopy (84). Une chose qui ne serait pas arrivé avec Rodéric Filippi, remplaçant ce soir.Le SCO n'a pas fait de détail face aux Martiniquais. Angelo Fulgini a lancé les siens de la tête (31) cinq minutes avant que les visiteurs ne se retrouvent en infériorité numérique après l'exclusion de Sébastien Lepel (36). Avant la pause, Ibrahim Amadou a nettoyé la lucarne de Loïc Chauvet (45+1) puis Stéphane Bahoken a planté le troisième en deuxième à la suite d'une erreur d'Ismael Bristol (51). Angers était à la fête, alors Amadou s'est offert un petit plaisir en signant le premier doublé de sa carrière (60e) et même Noah Fatar (19 ans) a participé (87).Nantes n'est plus en course depuis belle lurette mais l'honneur de la Loire-Atlantique est sauf grâce à Monsieur David Vernet, auteur d'un triplé en faveur des Voltigeurs, promus en National 2. Les visiteurs ont logiquement ouvert le score sur un coup de patte de leur capitaine (10) puis ce dernier a fait le break après une première parade de Yoann Djidonou (30). Nordine Benaries a réduit l'écart (55) et relancé le match avant de se voir exclu pour deux biscottes (84), les Voltigeurs ont tenu le coup et ont même plié ça dans le temps additionnel, en contre, par qui vous savez (95). Ça valait bien un signe Jul.