Lille de la défense

Si l'attaque du Losc emmenée par Nicolas Pépé fait des étincelles cette saison, son arrière-garde n'est pas en reste. Deuxième meilleure défense de Ligue 1, Lille a en effet réussi à trouver un magnifique équilibre grâce à des éléments en grande forme.

Maignan, Fonté... Mais pas que

Transformation expresse

Par Florian Cadu

Week-end après week-end, la « BIP BIP » fait parler d'elle. Formant un trio offensif ultra rapide à faire pleurer tous les gardiens de Ligue 1, la triplette Jonathan Bamba -Jonathan Ikoné-Nicolas Pépé a imposé son style sur les terrains de l'Hexagone. Jusqu'à amener Lille à une superbe place de dauphin, avec 17 points de retard sur le Paris Saint-Germain actuellement mais cinq unités d'avance sur l' Olympique Lyonnais (et un match en plus à disputer). Qui l'aurait cru en début de saison, quand le Losc sortait tout juste d'une opération maintien éprouvante dans les têtes comme dans les jambes ?Oui. Sauf que la réussite 2018-2019 des Dogues ne doit pas uniquement sa naissance à l'éclosion du triumvirat ou à la maturation de Pépé, «» selon son partenaire de sélection et adversaire toulousain du jour Max-Alain Gradel . Pour qu'une équipe fonctionne aussi bien et s'envole aussi haut en si peu de temps, il faut également qu'elle assure ses arrières. Ça, Christophe Galtier l'a bien compris, lui qui avait repris une formation ayant terminé l'exercice précédent avec 67 buts pris dans la musette (troisième plus mauvais total du pays).Alors, l'ancien entraîneur de Saint-Étienne - d'ailleurs réputé pour la solidité de ses Verts quand il les coachait - a réfléchi, bossé, écrit, hésité, cherché, discuté pour faire de l'effectif de Lille un groupe plus homogène destiné à produire un onze plus équilibré. Redonner de la confiance à Mike Maignan en lui filant les clés des cages, amener une sacrée dose d'expérience en pariant sur un José Fonte pourtant exilé en Chine , lui associer un titulaire de longue date en charnière centrale en la personne du capitaine Adama Soumaoro (qui sera absent lors du déplacement à Toulouse), les entourer de latéraux dynamiques (Zeki Çelik et Fodé Ballo-Touré, puis Youssouf Koné une fois que le latéral gauche a été vendu à Monaco lors du mercato hivernal) et les protéger par un binôme Thiago Mendes Xeka (dont la saison est d'ores et déjà terminée) dans un 4-2-3-1 adapté aux qualités de chacun : telles sont les missions réalisées par le technicien français.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fonctionne encore mieux que prévu. En championnat, le Losc n'a encaissé que 28 pions en 32 journées. Ce qui fait de sa défense la deuxième plus efficace de France , juste après celle du Paris Saint-Germain (26) qui s'est noyée face aux Dogues la semaine dernière. Mieux : le deuxième de Ligue 1 est le seul club du classement a ne jamais avoir vu ses filets trembler plus de deux fois. Au sein des cinq grands championnats européens, seuls Valence et Getafe peuvent en dire autant. Vu la puissance offensive devant, cela explique en grande partie pourquoi Pépé et compagnie signent l'une des meilleures saisons de l'histoire de l'entité (64 unités au compteur, seul l'exercice 1949-1950 fait aussi bien en termes de point) et pourquoi ils sont invaincus sur leurs neuf dernières rencontres à l'extérieur., annonçait Galtier dès le mois de septembre 2018 après un gros mercato.Avant le déplacement sur la pelouse du TFC , qui avait arraché le petit exploit de gagner (et de planter à deux reprises sur penalty par Gradel !) à l'aller, l'ex-Stéphanois peut déjà avoir le sentiment du devoir accompli. En si peu de temps, c'est à applaudir. Car une défense, ce n'est pas si facile à bâtir.