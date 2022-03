Lille-Chelsea : un choc sous sanction

C'est un champion d'Europe plongé dans un nuage de sanctions extra-sportives que s'apprête à recevoir le LOSC, ce mercredi soir au stade Pierre-Mauroy, à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Avec cet espoir de réaliser l'impossible.

Lille Chelsea UEFA Ligue des champions Diffusion sur

Minibus, braquage et poches vides

L’instinct de survie animal

Un fond noir, une instru d’un autre temps, puis un visage qui laisse apparaître une dentition de fer. Le 18 mars 2011, le rappeur Nessbeal dévoile le clip d’ « À chaque jour suffit sa peine » . Tout au long d’un morceau que n’a probablement jamais écouté Roman Abramovitch, la phrase éponyme de l’un des titres phares du rappeur des Hauts-de-Seine résonne comme un appel à l’espoir. Qu’un beau matin, les problèmes appartiendraient définitivement au passé. Jour après jour depuis le début du mois de mars - ce qui coïncide avec les sanctions visant les propriétés des oligarques russes en Angleterre -, l’ensemble des salariés du Chelsea FC se demande chaque matin quelle sera la nouvelle sanction du jour. Une preuve que le vent fait d’irrationnel et d’horreur qui émane de cette guerre en Ukraine ne s’arrête pas aux frontières de l’Union européenne ou britanniques et touche, directement ou indirectement, tout le monde.Il y a un mois, aux abords de Stamford Bridge, il régnait une ambiance typique de l’un des quartiers les plus huppés de la capitale londonienne. La boutique sur deux étages était pleine à craquer de touristes, les hôtels de luxe cachant une partie du stade aussi, et sur le terrain, le champion d’Europe et du monde en titre avait donné une leçon de réalisme (2-0) à un LOSC volontaire, mais pas assez armé pour faire grimacer les 40 000 supporters des. Un résultat net qui laisse encore aujourd’hui un matelas confortable aux hommes de Thomas Tuchel, interrogés en avant-match bien plus sur la façon de se rendre à Lille que sur la possibilité d’y perdre les pédales. Après la difficile victoire arrachée face à Newcastle ce dimanche, l’ex-coach du PSG se disait prêt àpour rallier la capitale des Flandres, tandis que sa star Kai Havertz surenchérissait en proposant, s’il le fallait, deÀ la veille d’un huitième de finale retour de Ligue des champions comme en a tant joué Chelsea, l’extrasportif n’a peut-être jamais pris une place aussi importante. La BBC révélait par exemple que Roman Abramovitch se serait enrichi grâce, entre autres,, àou encore via. Des accusations toutes fermement démenties par les avocats d'Abramovitch. Dans l’après-midi,expliquait que la rencontre était même menacée à la suite de l’ajout sur liste noire du président russe avant que l’UEFA ne confirme à RMC que le match aurait bel et bien lieu. Un sacré micmac.Et le LOSC dans tout ça ?, posait Jocelyn Gourvennec devant la presse avant d’abattre sa carte de l’espoir :(...)Cette imprévisibilité, Lille en aura bien besoin pour espérer y croire.Car face à Chelsea, être la seule équipe des grands championnats à n’avoir pas pris de but sur les cinq derniers matchs ne sera pas suffisant. Il faudra pousser, attaquer, tirer, pour espérer que le géant aux muscles d’acier ait les pieds qui tremblent et des questions plein les têtes :, confiait Benjamin André.Voir des Dogues morts de faim tenter de réaliser l’impossible, des dizaines de milliers de Lilloises et de Lillois n’attendent que cela.

Par Andrea Chazy, à Lille