C3 : Séville et le Betis éliminés en prolongation

Areola - Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell - Souček, Rice, Lanzini (Noble, 115e) - Fornals (Diop, 119e), Antonio (Fredericks, 120+1e), Benrahma (Yarmolenko, 88e). Entraîneur : David Moyes.



Bono - Navas (Montiel, 106e), Koundé, Gudelj (Carmona, 111e), Augustinsson - Jordán, Delaney, Rakitić (Torres, 55e) - Corona (Munir, 96e), En-Nesyri (Mir, 91e), Martial (Luismi, 102e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Jakić, Sow (Rode, 104e), Kostić - Lindstrøm (Lammers, 104e), Borré (Paciência, 83e), Kamada (Hauge, 66e). Entraîneur : Oliver Glasner.



Silva - Sabaly, Pezzella, Bartra, Miranda (Juanmi, 45e) - Rodríguez, Canales (Carvalho, 66e) - Joaquín (Laínez, 66e), Fekir (Rodri, 110e), Ruibal - José (Iglesias, 78e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Séville s’est finalement fait prendre à son propre piège. Habitués à signer des 1-0 de raccroc, comme lors du huitième aller, les hommes de Julen Lopetegui ont fini par s’incliner sur le même score face à un West Ham moins dominant, mais plus tranchant. Avant de sombrer en prolongation (2-0).Au cœur de cette rencontre, le duel entre deux colosses en attaque : Michail Antonio pour les, Youssef En-Nesyri pour les. Le Marocain lance les hostilités avec une grosse reprise de volée parfaitement stoppée main opposée par Alphonse Areola (28). Immédiatement après, le Jamaïcain lui répond et réceptionne par surprise une belle passe en profondeur de Manuel Lanzini, qu’il peine à reprendre (29). Mais c’est bien Antonio qui permettra aux siens d’ouvrir le score, avec un bon centre repris d’une tête croisée de Tomáš Souček qui finit dans la lucarne de Bono. En-Nesyri n’est pas loin d’égaliser quatre minutes plus tard en s’envolant plus haut que Zouma, mais sa tête passe à côté (44).De retour des vestiaires lesmaintiennent la pression et enchaînent les occasions qui forcent Bono à s’employer, comme son écœurante double parade face à Lanzini (63). Après avoir longtemps subi, les Sévillans parviennent à mettre le pied sur le ballon à quinze minutes de la fin. Insuffisant, et avec sa courte victoire 1-0 à l’aller, Séville est condamné aux prolongations. Les hommes de Lopetegui auraient d’ailleurs pu se faire cueillir à froid très vite, sans le manque de précision du jeu de tête de Souček (99). Comme les Anglais ont le sens du spectacle, il fallait évidemment que ça soit l'Ukrainien Andriy Yarmolenko qui vienne reprendre une tentative de Fornals pour qualifier les siens en quarts de finaleEn accord avec son voisin, le Betis a lui aussi amené le match en prolongation et s'est lui aussi disqualifié du tour suivant en concédant un match nul 1-1 (après prolongation) sur la pelouse de Francfort, après un match aller perdu 2-1.L’Eintracht a de nouveau fait beaucoup de mal au Betis, avec un système qui frustre chacun des, incapables de se trouver entre de solides lignes allemandes. Malheureux symbole de cet échec, Nabil Fekir a perdu énormément de ballons dans le dernier tiers, toujours pris en surnombre. Évidemment les plus grosses occasions sont allemandes, à l’image d’une tentative de Ansgar Knauff après un mauvais renvoi de la défense sévillane (39), puis d’un énorme raté de Rafael Borré face à Rui Silva (42), finalement signalé hors jeu.Pour contrer le 3-4-3 allemand, Manuel Pellegrini lance Juanmi à la sortie des vestiaires pour lui aussi passer à une défense à trois. Si dans un premier temps le changement semble porter ses fruits, avec notamment une énorme occasion pour le néo-entrant qui contraint Kevin Trapp à faire des miracles (64), les offensives allemandes reprennent de plus belle, avec un Filip Kostić qui se montre de nouveau très dangereux. Finalement, l’entrée de Borja Iglesias vient sauver les siens. Après avoir largement vendangé quelques minutes plus tôt, le Panda accroche la prolongation en coupant un fantastique centre de Nabil Fekir. Les Allemands, climatisés, décident donc de jouer à la passe à dix pendant les quinze premières minutes, laissant le Betis prendre sa chance. Borja Iglesias se retrouve même tout proche du doublé, mais Trapp est sauvé par sa barre (110). Francfort signera finalement un braquage dans les règles de l'art, grâce à une très belle galette de Kostić reprise par Hinteregger, incontestablement homme des matchs aller et retour