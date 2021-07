C4 : Copenhague et le Partizan tiennent leur rang, Feyenoord coince

HB

Après les premiers matchs de mardi et mercredi, 49 matchs se tenaient ce jeudi pour la suite du deuxième tour de qualification de Ligue Europa Conférence. Avec l’apparition de noms plus reluisants qu’aux tours précédents, comme Copenhague, le Feyenoord ou encore le Partizan Belgrade. Le premier recevait le club biélorusse de Jodzina et s’est facilement imposé (4-1) grâce à un doublé de Kamil Wilczek et un pion de Rasmus Falk. Jonas Wind, l’un des héros danois de cet été, y est allé de son but également. La tâche a été plus compliquée pour le Partizan Belgrade contre le DAC Dunajská Streda (Slovaquie) puisque seul un but de l’ancien ailier de Liverpool Lazar Marković est venu délivrer les Serbes (1-0).La grosse surprise de la soirée, elle est pour les Kosovars du FK Drita qui ont réussi à tenir tête à Feyenoord Rotterdam à domicile (0-0). Une perf' qui pourrait profiter aux vice-champions du Kosovo lors du match retour aux Pays-Bas. Par ailleurs le carton de la soirée a été réalisé par les Écossais d’Aberdeen qui en ont collé cinq aux pauvres Suédois de Häcken (5-1).Rendez-vous jeudi prochain pour voir le deuxième du championnat kosovar mettre dehors le grand Feyenoord Rotterdam.