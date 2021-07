Ligue des champions : le Dinamo Zagreb galère, le Slovan Bratislava assure

HB

Le premier tour préliminaire de la Ligue des champions, épisode deux. Après les exploits de Ferencváros, Flora ou encore Mura , des noms un peu plus ronflants faisaient leur entrée dans l’arène. Mais contrairement à mardi, les grosses écuries ont connu quelques difficultés face à des équipes dites inférieures.Le Dinamo Zagreb s’en est effectivement difficilement sorti contre les Islandais de Valur (3-2) en se prenant deux pions dans les trois dernières minutes. Heureusement, Lovro Majer (aka Modrić junior) et Arijan Ademi, auteur d'un doublé, avaient fait le boulot plus tôt. Même galère pour Malmö qui s’est imposé sur la plus petite des marges contre Riga (1-0).Par ailleurs, le choc de ce tour préliminaire opposant le champion de Norvège Bodø/Glimt au champion de Pologne, le Legia Varsovie, nous a offert un match prolifique qui a tourné à l’avantage d'Arthur Boruc et le Legia (3-2). De son côté, le Slovan Bratislava a pu compter sur le retour de ses internationaux slovaques après l'Euro - même si Vladimír Weiss a raté un penalty - pour s’imposer tranquillement contre les Irlandais de Shamrock Rovers (2-0).Rendez-vous mardi et mercredi prochains pour voir Valur mettre le Dinamo dehors.