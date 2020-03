Les records de Mariano et Vinícius Júnior contre le Barça

50 - Mariano Díaz’s goal is the fastest by a sub in #ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century (50 seconds). Surprise. pic.twitter.com/CsUZuhzCeJ — OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020

Sacrée soirée.Mariano Díaz aura donc attendu lepour faire sa première apparition de la saison en championnat. Mieux, il a profité de sa toute première minute pour marquer et acter la victoire du Real Madrid contre le Barça (2-0) , entrant au passage dans l'histoire du club en inscrivant le pion le plus rapide par un remplaçant dans un(50 secondes) au XXIsiècle.Une soirée record pour le Real Madrid, puisque Vinícius Júnior s'est lui aussi illustré en ouvrant le score pour la bande de Zidane. Le Brésilien est devenu le plus jeune joueur à marquer lors d'un choc entre le Barça et le Real dans ce siècle à 19 ans et 233 jours, dépassant un certain... Lionel Messi.Un succès total pour le Real.