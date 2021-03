La recette du Conte

En bonne position pour rafler le titre de champion d'Italie avec l'Inter, confortable leader de Serie A, Antonio Conte réussit toujours à faire triompher ses équipes en un minimum de temps. Fait observé à Chelsea, à la Juventus ou encore avec l'Italie et proche d'être confirmé cette saison. Mais alors, quelles sont les méthodes de l'entraîneur pour gagner presque immédiatement partout où il passe ?

« Si je ne suis pas au top dans trois ans, j'arrête. »

Nedvěd ou rien !

Selon Emmanuel Kant,. Impossible de savoir s'il est un grand amateur de philosophie et si laest posée sur sa table de chevet, mais Antonio Conte a depuis longtemps choisi son camp. Quitte à être puissant avec des défauts plutôt que mauvais avec des qualités, l'Italien s'est lui-même rangé dans la case des travailleurs impatients. Et dans son cas, difficile de répondre que ça ne lui réussit pas au vu du bilan comptable de sa carrière de coach entamé en 2008, durant laquelle il a gagné quasiment partout où il est passé. Avec des temps d'adaptation express, pour ne pas dire inexistants. À l'heure où son Inter accueille l'Atalanta pour le compte de la 26journée, la confortable position du leader de Serie A (six points d'avance sur son rival et dauphin, Milan) rappelle en effet que le technicien - qui a fait son retour dans la Botte en 2019, et qui a terminé deuxième du championnat tout en atteignant la finale de Ligue Europa lors de sa première saison - parvient quasiment toujours à obtenir des résultats immédiats quand il signe quelque part.Bari, en 2007 : champion de deuxième division, un an et demi après son recrutement. Sienne, en 2010 : deuxième de Serie B et montée dans l'élite, en l'espace d'une année. Juventus, en 2011 : trois titres et deux Supercoupes de rang, plus une finale de coupe. Sélection nationale, en 2014 : qualification facile (aucune défaite) à l'Euro 2016, où il s'incline en quarts de finale contre le champion du monde en titre allemand aux tirs au but et après avoir éliminé le lauréat espagnol. Chelsea, en 2016 : une Premier League en guise de première saison, une FA Cup en cadeau de départ lors de la seconde. Dès lors, il paraît cohérent de rapprocher l'homme de 51 ans d'un José Mourinho versionsans les triomphes européens, à savoir unpragmatique davantage adepte du sprint que du marathon. Mais quels sont donc ses secrets, pour transformer ses juteux contrats en dénouements sportifs dorés dès qu'il pose le pied dans un nouvel endroit ?D'abord, le manque de patience n'empêchant pas l'intelligence, Conte sait parfaitement choisir ses projets. Lorsqu'il signe avec un employeur, le Monsieur sait parfaitement quels sont les moyens économiques de l'entité qu'il rejoint et connaît les possibilités footballistiques de son effectif. Sans oublier de réclamer les pleins pouvoirs, évidemment. Raisons pour lesquelles il a par exemple récemment refusé, croit savoir Gaël Genevier, qui l'a fréquenté à Sienne,, remet également Piero Mancini, l’ancien président d’Arezzo où l'entraîneur a fait ses débuts . Ainsi, le tacticien était conscient du potentiel de l'Inter avant de s'engager, comme il avait perçu celui de la Juventus (qui n'avait plus gagné le titre depuis 2006, à son arrivée) ou de Chelsea. Tenter le coup dans une structure de niveau moyen, très peu pour lui."Si je ne suis pas au top dans trois ans, j'arrête", témoigne Pedro Kamata, son ancien joueur à Sienne et à Bari.Raisons pour lesquelles, aussi, le coach se montre aussi direct que transparent. Dès les présentations, Conte affiche ses objectifs et annonce la couleur : l'échec n'est pas permis."J'ai une équipe pour monter, donc on va monter. J'ai une Ferrari, donc je vais la conduire comme une Ferrari et il faut qu'elle aille aussi vite qu'une Ferrari", rembobine Kamata, recrue du dictateur alors à la tête d'une équipe tout juste reléguée en Serie B.Cette méthode forte le suit partout où il se rend, que le club évolue en deuxième division ou en Ligue des champions."Ça fait des années que vous faites des saisons pourries alors maintenant, ça va changer et on va respecter la Juve", rapporte Genevier, ex-partenaire et ami du défenseur transalpin.En parallèle, le cerveau de Conte tourne à fond. Car celui qui dispose manifestement d'un don pour transcender ses poulains réalise également un énorme travail d'analyse, aussi efficace que rapide. Identifiant comme personne les atouts et les manques de son équipe, l'Italien pointe les ajustements à réaliser. Comme un Mourinho capable par le passé de construire uneà coups de millions lors de ses deuxièmes saisons en somme, avec cependant moins de billets à disposition. Là, le compromis s'avère absolument impossible et les conflits menacent. Ce qui expliquerait en partie les fins d'aventure houleuses entre le coach et ses différents dirigeants, le bonhomme demandant par exemple à la Vieille Dame de sortir généreusement le chéquier en 2013 et 2014 pour remporter la C1., souligne Kamata.Réponse du têtu Antonio :Un refus net du compromis, donc, même pour le plus infime des détails., se souvient Genevier, aujourd'hui milieu à l'Albinoleffe (troisième division).En ne laissant rien au hasard et en pointant scrupuleusement les cibles qui vont améliorer sa formation, le technicien semble ainsi s'assurer de bons résultats à court terme. Suffit ensuite de faire parler la carotte de la concurrence, et le tour est joué. Genevier, encore :Ajoutez à cela la compréhension tactique progressive des joueurs ou cette transmission de la haine de la défaite, et l'Inter cuvée 2020-2021 apparaît. Un millésime bien plus goûtu que le précédent, et qui pourrait bien faire péter le bouchon de champagne dans quelques semaines.