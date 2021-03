Les Pays-Bas se rassurent (un peu) contre la Lettonie

6

Pays-Bas (4-3-3) : Krul - Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal - F. De Jong, Wijnaldum (79e, Gravenberch), Klaassen (79e, Van de Beek) - Berghuis (84e, Stengs), L. De Jong (79e, Babel), Depay (90e, Bergwijn). Sélectionneur : Frank de Boer.



Lettonie (4-2-3-1) : Ozols - Fjodorovs, Cernomordjis, Tarasovs, Jurkovskis - Tobers, Zjuzins (46e, Karklins) - Kamešs, Ikaunieks, Ciganiks - Uldrikis (46e, Gutkovskis). Sélectionneur : Dainis Kazakevics.

DDG

Contre une équipe lettone qui a donné le bâton pour se faire battre, les Pays-Bas ont pansé leurs plaies après la débâcle en Turquie mercredi Et si Davy Klaassen venait de gagner sa place dans le onze des? Le taulier de l'Ajax n'est pas l'idée qu'on se fait des virtuoses néerlandais en attaque, mais le fantassin à la gueule de vieux briscard est en mesure de régler pas mal de soucis offensifs dans l'équipe de Frank de Boer. C'est simple : même un pur attaquant de surface à la Luuk de Jong fait office de faux numéro 9 à côté du milieu chauve, qui a pu sentir le souffle du gardien letton sur chaque banderille des siens. Il ne manquait qu'un brin de réussite à Klaassen pour pousser le cuir au fond (8, 12, 53), confronté à chaque fois aux retours héroïques des défenseurs centraux Cernomordjis et Tarasovs, auteurs par ailleurs d'un match de commandants pour rattraper les nombreux errements de leurs coéquipiers.Car les Pays-Bas avaient ciblé la faiblesse lettonne : les côtés. Les latéraux, les ailiers et même les milieuxse sont délectés à investir les flancs adverses, empilant les centres à tour de bras. Les malheurs de Klaassen et De Jong au moment de conclure ont finalement été atténués par la jolie ouverture du score de Steven Berghuis (1-0, 32). Le « Robben du pauvre » néerlandais a finalement rendu un joli hommage à son illustre prédécesseur en cinglant sa spéciale dans le filet opposé.Le pire dans tout ça, c'est que les Néerlandais se sont fait peur jusqu'à la tête du break de Luuk de Jong sur corner (2-0, 68). Car si les Lettons jouaient à sauve qui peut en défense sur chaque offensive (lestermineront la partie à près de 40 tirs), la fébrile défense des locaux aurait pu permettre à la sélection balte de croire à un petit quelque chose. Mais les rares tentatives n'ont pas abouti (6, 29, retour limite sur Kamešs dans la surface à la 55, poteau de Ciganiks à la 85). Les Pays-Bas engrangent ainsi leur première victoire dans ce groupe de qualification, à trois points de la Turquie et du Monténégro.Vivement mardi soir et le déplacement à Gibraltar.